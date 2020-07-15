ضبط لحوم مجهولة المصدر فى حملات تفتيشية بالعاشر من رمضان

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والتجار التموينيين والمصانع والمنشآت الطبية لمكافحة الغش التجارى والتلاعب بصلاحية المنتجات المباعة للمواطنين ومراجعة التراخيص القانونية لتلك المنشآت.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة التأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإشتراطات الصحية والمواصفات القياسية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

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فيما أكدت "فايزة عبد الرحمن" وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه قامت مديرية تموين الشرقية بالتنسيق مع إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة مدير الإدارة أحمد إبراهيم بحملة تفتيشية على المحال التجارية وأسفرت عن تحرير المحضر رقم ١٠٤٣ جنح ادط أول العاشر ضد أحد أصحاب محلات بيع اللحوم وذلك لعرضه سجق بلدي مجهول المصدر بدون بيانات وتم التحفظ على كمية مقدارها ٤٧ كيلو سجق على ذمة المحضر.





كما تم تحرير المحضر رقم ١٠٤٤ جنح ادط أول العاشر ضد أحد أصحاب المحال الكبرى لعرضه كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على عدد ٦٨ طبق كبده زنة الواحد ٥٠٠ جرام بإجمالي ٣٤ كيلو كبده على ذمة المحضر كما تم تحرير ٣ تقرير مخالفة لمخابز لإنتاج خبز ناقص فى الوزن طبقا للمواصفات التموينية.