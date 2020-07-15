تحريات أولية: الرجل الأخضر مقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي مهتز نفسيا

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل جديدة في مصرع شاب تسلل لمدينة الإنتاج الإعلامي، وتبين أنه مزارع من محافظة البحيرة تسلل داخل أسوار المدينة بعدما خلع ملابسه من الجزء العلوي لجسده ودهنه باللون الأخضر.

وأضافت التحريات، أن قوات الشرطة تمكنت من رصد المتهم من خلال شاشات كاميرات المراقبة، وعندما حاولت ضبطه أصاب أحد أفراد الأمن الإداري بسلاح أبيض، قبل أن تتعامل الشرطة معه، وتطلق عليه الرصاص فسقط جثة هامدة.



وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم مهتز نفسيا.



كان كشف مصدر أمني تفاصيل اقتحام شخص لمدينة الإنتاج الإعلامي بسلاح أبيض بإطلاق الشرطة الرصاص عليه عقب إصابته عدد من أفراد الأمن.





وأشار المصدر إلي أن شخصا يدهن جسده بلون أخضر فوجئ أفراد الأمن به يتسلل لداخل مدينة الإنتاج الإعلامي وبيده سلاح أبيض كبير الحجم وعندما حاولوا استيقافه وضبطه هاجمهم وأصاب ما بين ٢ إلي ٣ أفراد أمن بجروح.





وأضاف المصدر أن قوات الشرطة قامت بمطاردة المتهم بإطلاق النيران عليه ما أدى لمصرعه، انتقلت قوات الشرطة من مباحث قسم ثالث أكتوبر لمسرح الواقعة وقيادات أمن الجيزة لفحص البلاغ وإجراء التحريات كاملة.