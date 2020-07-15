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محافظات

تعافي 51 حالة من كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل بالغربية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:18 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أحمد على

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحه بالغربيه  اليوم عن تعافى وخروج 51 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد  وخروجهم من  المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا.


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جاء ذلك عقب خضوع الحالات للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة على مسوي المستشفيات العامة بقري ومراكز المحافظة.


وأثنى وكيل وزارة الصحة  بالغربية على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا.


وأعرب وكيل الصحة عن إشادته لدور الطاقم الطبي  ، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطني .


وتواصل مديرية الصحة مجهودتها فى رفع حالة التأهب والاستعداد القصوي من خلال تفعيل غرف العمليات والطوارىء واستقبال كافة الحالات المشتبه اصابتهم بعدوي فيروس "كوفيد 19 "  .

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