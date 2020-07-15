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جددي سفرتك .. طريقة عمل بط بالأناناس والتفاح الأخضر

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:01 م
طريقة عمل بط بالاناناس
طريقة عمل بط بالاناناس والتفاح الأخضر
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هاجر هانئ
البط من الأكلات التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، فيمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديم بط بالأناناس والتفاح الأخضر لأفراد أسرتك من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.


مقادير بط بالأناناس والتفاح الأخضر
بط 
خل 
زيت 
بهارات 
صويا صوص 
صوص باربكيو 
اناناس كومبوت 
تفاح اخضر 
زنجبيل 
ثوم 
دقيق 
ملح 
فلفل 
زبدة 
أرز مبهر  للتقديم


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طريقة تحضير بط بالأناناس والتفاح الأخضر

- يسلق البط في ملح وفلفل وكرفس وبصل وأناناس وتفاح
- يضاف الصويا صوص وورق اللورا عليها
- تتبل في صينية الفرن القرع مع البطاطس بالملح والفلفل والثوم والزبدة.
- يضاف البط عليهم ويدخل الفرن حتى تمام النضج
- يضاف صوص الباربكيو والصويا مع قليل من الدقيق إذا فضلنا الصوص سميكا
- يضاف الأناناس على البط وحتى تمام التحمير
- تقدم مع الأرز المبهر والمكسرات


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