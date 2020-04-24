عزومتك عندنا.. بط ومحشي مشكل وملوخية وشوربة لسان عصفور وسمبوسك والحلو كنافة

يحل اليوم أولى أيام شهر رمضان الكريم ومع حلول هذه المناسبة تكثر العزائم والولائم للاحتفال بشهر رمضان الكريم، وتقع كل ربة منزل فى حيرة اختيار الأصناف والأطباق التى تقوم بتقديمها لضيوفها وأفراد أسرتها.





ونقدم لك قائمة عزومة رمضان لليوم الأول من شهر رمضان بطريقة مفصلة وبسيطة لكل صنف وتشمل " بط ومحشي مشكل وملوخية وشوربة لسان عصفور والحلو كنافة "





طريقة عمل بط البرتقال من مطبخ الشيف شربينى

مقادير بط البرتقال

بط

برتقال

سمـنة

عسل نحل

كرات مرقة

كرفس

بصل

سكر

ديمي جلاس

بودرة زعفران

ملح

فلفل أسود





طريقة تحضير بط البرتقال

* ابشري البرتقال لاستخدام بشره

* ثم اخلي البرتقال من قشره لاستخدام فيليه البرتقال و اعصري نصف كمية البرتقال لاستخدامه كعصير

* افرمي الكرات والكرفس والبصل واحشي به البط

* ثم ضعيها لتسلق في ماء مع قشر البرتقال و ملح وفلفل وجزر وبصل وكرفس وقليل من بوردة الزعفران و اتركيهم علي النار

* في حلة على النار ضعي قليل من السمن، افرمي البصل الناعم وضعيه في الحلة مع مكعب مرقة واستمري في التقليب حتى تحمر

* ثم اضيفي قليل من السكر وبشر البرتقال واستمري في التقليب ثم اضيفي عصير البرتقال والديمي جلاس ثم فيليه البرتقال

* في صينية الفرن ضعي مكعبات البصل ثم ضعي البط المسلوق وادهنيها بالعسل وادخليها فرن ساخن بعد ان تحمر اخرجيها من الفرن بعد عمل عدة فتحات بالسكينة وصبي عليها صوص البرتقال وادخليها الفرن مرة أخرى لكي تكمل تسوية مع الصوص و قدميها بالهنا













طريقة عمل الملوخية من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى

مقادير ملوخية

ملوخية خضراء

ثوم مفروم

كزبرة جافة ناعمة

سمنه

مرقة دجاج

ملح فلفل أسود

طريقة تحضير ملوخية

* خرطى الملوخية وأضيفيها فى الشوربة وقلبى

* شوحى الثوم فى الزيت على النار مع الكزبرة الجافة والملح والفلفل الأسود

* أضيفى الطشة لملوخية وقلبى وقدميها





طريقة عمل محشي مشكل الشيف من مطبخ الشيف شربيني

مقادير محشي مشكل

باذنجان

كوسة

فلفل أخضر

أرز

طماطم

بصل

ثوم

شبت

نعناع طازج

بهارات

جوزة الطيب

كزبرة خضراء

بقدونس

كمون

شطة

قرفة

صلصة طماطم

ملح

فلفل





طريقة تحضير محشي مشكل

* افرمي البصل والثوم واضيفي اليهم البهارات وجوزة الطيب والنعناع والكمون والشطة والقرفة والكزبرة الخضراء والشبت والبقدونس المفرومين

* اضيفي طماطم مبشورة مع زيت وملح وفلفل وقلبيه جيدا

* اضيفي الأرز المغسول والمصفى وقلبيه جيدا

* في حلة التسوية ضعي الكرفس وجزر وبصل وفصوص ثوم ومكعب مرقة

* احشي الباذنجان والكوسة والفلفل الرومي بعد إزالة جوفه

* رصيهم في الحلة واسقيهم بالمرقة وضعي الحلة على النار حتى تنضج على نار هادئة ثم قدميها









طريقة عمل شوربة لسان من مطبخ الشيف أميرة شنب

مقادير شوربة لسان عصفور

ربع كيلو لسان عصفور

كوب كرفس مفروم

كوب جزر مكعبات

2 ملعقة زبدة

فلفل اسود و ملح

4 كوب مرقة





طريقة تحضير شوربة لسان عصفور

* شوحى لسان العصفور حتى يكتسب اللون الذهبى

* شوحى الجزر و الكرفس مع زيت و زبدة و ملح و فلفل جيدا ثم ضيفى لسان العصفور و قلبيهم حتى تتجانس المكونات

* ضيفى المرقة و اتركيه حتى ينضج تماما و قدميه بالهنا





طريقة عمل سمبوسك باللحمة من مطبخ الشيف شربيني

مقادير سمبوسك باللحمة

عجينة سمبوسك

لحم مفرومة

بصل

ثوم

بقدونس

زيت

ملح فلفل





طريقة تحضير سمبوسك باللحمة

* تعصج اللحمة المفرومة بالبصل و الثوم و الملح و الفلفل في قليل من الزيت

* قبل نضوج اللحمة نضع البقدونس

* و تحشى السمبوسك و تقلى فى الزيت وتقدم





طريقة عمل كنافة المكسرات من مطبخ الشيف شربينى

مقادير كنافة المكسرات

كنافة

سمـنة

مكسرات

سكر بودرة

شربات جوز هند

ياميش





طريقة تحضير كنافة المكسرات

* ضعي السكر البودرة مع السمنة على الكنافة واخلطيهم جيدا ثم ضعيها في صينية مدهونة بالسمنة

* اضغطيها جيدا وضعي عليها المكسرات والياميش وجوز هند شرائح

* ضعي بقية الكنافة واضغطيها جيدا ثم ضيفي السمنة