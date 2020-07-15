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برلمان

انتخابات الشيوخ.. المؤتمر ينافس على 15 مقعدا فرديا و4 مقاعد فى القائمة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:30 م
الربان عمر صميدة
الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر
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ماجدة بدوى
قال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر: ان الحزب سيدفع بـ4 مرشحين القائمة الوطنية من أجل مصر، وسينافس على 15 مقعدا فرديا على مستوى الجمهورية وذلك فى انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وأوضح صميدة، إن القائمة تؤكد مدى التلاحم الوطنى، وحرص الجميع على إعلاء المصلحة العامة للدولة، أن جميع الأحزاب المشاركين فى القائمة الوطنية على مسافة واحد من حب الوطن، والجميع لديه رضا تام وقناعة بأن هذه القائمة هى بداية حقيقية لدعم الحياة الحزبية فى الدولة المصرية.

وأشار صميدة، إلى أن الهدف من القائمة هو التجرد من المصلحة الشخصية لصالح الوطن، وخير دليل على ذلك ما تضمه القائمة من أراء مختلفة، موضحا أن الحزب تم تخصيص 4 مقاعد للحزب فى القائمة الوطنية، وسينافس الحزب على 15 مقعد فردى على مستوى الجمهورية.
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