وكيل تعليم بورسعيد يشهد ورشة عمل حول إستراتيجية الفصول المتحركة

شهد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم إنطلاق ورشة عمل حول إستراتيجية الفصول المتحركة بمدرسة الشهيد عمرو السقا الإعدادية للبنات بحضور أحمد تاج الدين مدير إدارة بورفؤاد التعليمية و سامى كريم مدير إدارة التعليم الإعدادى المركزى والفئة المستهدفة من مديرى مدارس المرحلة الإعدادية و مسؤلى الجدول و التدريب و الجودة.
وأضاف وكيل الوزارة أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى تفعيل دور المعلم و إهتمامه بقاعة الدراسة الخاصة به مما يخلق مجالا تنافسيا بي المعلمين وكذلك تنشيط الطلاب ذهنيا ورياضيا أثناء الإنتقال بين القاعات الدراسية مما يساعد على تحسين مستوى الإنتباه والإستيعاب لديهم وأخيرا كسر رتابة الطرق التعليمية المعتادة.
ولفت باهى إلى أنه بدأت بالفعل عملية تجهيز كافة فصول مدارس المرحلة الإعدادية بكل الوسائل التعليمية المتطورة الداعمة للعملية التعليمية مثل السبورات التفاعلية ووسائل العرض والإيضاح لسهولة تبسيط المادة وأهدافها للطلاب ولزيادة تفاعل الطلاب مع المعلم أثناء تدريس المادة.
وأشار وكيل الوزارة أن تطبيق هذه الإستراتيجية يتطلب تضافر مجهودات العاملين بالمدرسة ويعظم دور الإشراف اليومى لمتابعة عملية إنتقال الطلاب بين القاعات الدراسية للمواد المختلفة فى سهولة ويسر وهو أمر ليس بجديد على معلمى بورسعيد متمنيا التوفيق والسداد للجميع.
وأكد باهى أن ورشة العمل تأتى تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وتقوم فكرتها على أن تكون هناك قاعة دراسية ثابتة خاصة بمعلم المادة على أن يقوم بتهيأتها حسب متطلبات طرق التدريس ليأتى إليه الطلاب لتلقى العلم فيما يعرف بإنتقال الملكية الأدبية للفصل من الطلاب إلى المعلم.
وأضاف وكيل الوزارة أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى تفعيل دور المعلم و إهتمامه بقاعة الدراسة الخاصة به مما يخلق مجالا تنافسيا بي المعلمين وكذلك تنشيط الطلاب ذهنيا ورياضيا أثناء الإنتقال بين القاعات الدراسية مما يساعد على تحسين مستوى الإنتباه والإستيعاب لديهم وأخيرا كسر رتابة الطرق التعليمية المعتادة.
ولفت باهى إلى أنه بدأت بالفعل عملية تجهيز كافة فصول مدارس المرحلة الإعدادية بكل الوسائل التعليمية المتطورة الداعمة للعملية التعليمية مثل السبورات التفاعلية ووسائل العرض والإيضاح لسهولة تبسيط المادة وأهدافها للطلاب ولزيادة تفاعل الطلاب مع المعلم أثناء تدريس المادة.
وأشار وكيل الوزارة أن تطبيق هذه الإستراتيجية يتطلب تضافر مجهودات العاملين بالمدرسة ويعظم دور الإشراف اليومى لمتابعة عملية إنتقال الطلاب بين القاعات الدراسية للمواد المختلفة فى سهولة ويسر وهو أمر ليس بجديد على معلمى بورسعيد متمنيا التوفيق والسداد للجميع.