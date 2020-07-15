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رياضة

ملخص وأهداف مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة الودية.. فيديو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:54 م
طلائع الجيش ومصر
طلائع الجيش ومصر المقاصة
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عمرو ابوبكر
تمكن فريق طلائع الجيش من تحقيق الفوز على منافسه مصر المقاصة بنتيجة 2-0، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم ضمن استعداداتهما لعودة الدوري المصري.

وشهد اليوم الأربعاء أول مباراة ودية في مصر بعد انتهاء فترة التوقف بين فريقي طلائع الجيش ومصر المقاصة.

وسجل أحمد سامي مدافع طلائع الجيش الهدف الأول عن طريق ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء الفريق الفيومي في الدقيقة 8 من عمر المباراة. 

وأضاف عمار حمدي لاعب الأهلي المعار لصفوف طلائع الجيش الهدف الثاني في الدقيقة 59  ليعزز تفوق مصر المقاصة بهدفين دون رد.

يذكر أن آخر مباراة أقيمت في الدوري المصري قد جمعت بين الأهلي وسموحة، يوم 11 مارس الماضي وانتهت بالتعادل بينهما بهدفٍ لمثله, قبل توقف النشاط الرياضي في مصر عقب فترة توقف 123 يومًا بسبب انتشار فيروس كورونا.
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