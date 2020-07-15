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فن

فضل شاكر يتخطى نصف مليون مشاهدة بـ"وحشتوني"

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:25 م
صدى البلد
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سعيد فراج

تخطت أغنية وحشتوني للمطرب فضل شاكر حاجز النصف مليون مشاهدة عبر يوتيوب.


أطلق الفنان فضل شاكر من جديد عمله الغنائي الذي حمل عنوان "وحشتوني" بأسلوب جديد، وحرص "شاكر" من خلال الإصدار الجديد على إبراز اعلام الدول العربية ، بالإضافة إلى ابراز المعالم في تلك الدول ، كما تضمن الفيديو ظهوره على احد المسارح العربية ، في رسالة منه الى جمهوره ومدى الشوق لهم.


وحرص الفنان فضل شاكر على إعادة توزيع العمل موسيقيا من جديد ، وشارك فيه نخبة من اهم العازفين في الوطن العربي، علما بان " وحشتوني  " من كلمات قوس ومن الحان سهم  وتوزيع خالد عز ، وهي باللهجة الخليجية ، ومن انتاج الفنان فضل شاكر.


وتقول كلمات الأغنية "وحشتوني" أنا غايب كثير ادري ، ولكني قريب اشعور ، واذا ضقتوا ترى صدري، يضيق وخاطره مكسور، وحشتوني كثر صبري، كثر ما فالسما من نور، وحشتوني وعلى خبري، انا واحشكم ومعذور.


كما شكل مجمل هذا العمل رسائل سعى الفنان فضل شاكر الى ارسالها ، بعذوبة صوته وبدموع الشوق وصدق الاحساس ، فجاء هذا المقطع بهذه الكلمات :

انا يا راقيٍ ظهري ... ترى عالي عليك السور ... ترى كل من بغى كسري ... يطيح و ينكسر مقهور

وانا طيبي غلب شري ... وذنب اللي خطا مغفور ... انا راجع وابي قدري ... كبير فعين هالجمهور


" وحشتوني  " تم اعادة أطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر على اليوتيوب ، وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي.

 


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