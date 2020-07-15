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سيارات

رسميا.. الكشف عن رولز رويس رايث Kryptos Collection.. صور

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:32 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة رولز رويس البريطانية للسيارات الفاخرة عن إطلاق نسخة Kryptos Collection من سيارتها رايث ، والتى تعتبر محدودة، ويصدر منها 50 سيارة فقط بشفرة سرية مضمنة في تصميم السيارة.


وأوضحت شركة رولز رويس البريطانية ، ان ملاك رايث Kryptos Collection  يستطيعون محاولة حل الشيفرة وإرسالها إلى رولز رويس من خلال شبكة Whispers الاجتماعية المغلقة، وهم 50 شخصا فقط على عدد النسخ المحددة منKryptos Collection  المحدودة.


وتقول مصممة السيارة Katrin Lehmann "لقد كنت مفتونة دائمًا بفكرة الرسائل التي لا يفهمها سوى عدد قليل من النخبة، وذلك باستخدام الرموز والصور التوضيحية والأصفار، يصبح العثور على المفتاح جزءًا لا يتجزأ من تقدير المعنى الكامل لعنصر يمكن اعتباره ببساطة عملًا فنيًا ".


وبهذا التصميم تثبت رولز رويس أنها قادرة على تقديم نكهة جديدة في سياراتها في كل مرة، والتي بالتأكيد لن تكون رخيصة، ككل مرة ، في حين تبدو لنا الرسالة المضمنة في السيارة مكتوبة بشفرة مورس.

رسميا.. الكشف عن رولز رويس رايث Kryptos Collection.. صور
رسميا.. الكشف عن رولز رويس رايث Kryptos Collection.. صور
رسميا.. الكشف عن رولز رويس رايث Kryptos Collection.. صور
رسميا.. الكشف عن رولز رويس رايث Kryptos Collection.. صور
رسميا.. الكشف عن رولز رويس رايث Kryptos Collection.. صور
رسميا.. الكشف عن رولز رويس رايث Kryptos Collection.. صور
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