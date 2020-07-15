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رياضة

الدوري الإنجليزي.. ماني يسجل الهدف الأول في شباك آرسنال لصالح ليفربول

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:45 م
صدى البلد
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أحمد هاني
سجل فريق ليفربول الهدف الأول في شباك مضيفه آرسنال، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي.


جاء الهدف من هجمة منظمة من لاعبي ليفربول على الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها أندرو روبيرتسون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها ساديو ماني من أمام المرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.


ويسعى ليفربول للعودة للانتصارات بعدما تعادل في المباراة الماضية مع بيرنلي، من أجل قطع خطوة كبيرة نحو الرقم القياسي لحصد أكبر عدد من النقاط  وهو 100 نقطة، والمسجل باسم مانشستر سيتي منذ موسمين.


ويخوض محمد صلاح المباراة رقم 150 له في مختلف المسابقات مع ليفربول، اليوم، ضد آرسنال.


في المقابل يحتاج آرسنال لتحقيق الفوز في مواجهة اليوم، أملًا في انهاء الموسم، بالمركز السابع لضمان التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي في نسختها المقبلة، بعد أن فشل في حجز مقعد بالمربع الذهبي، والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

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