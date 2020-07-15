الدوري الإنجليزي.. ماني يسجل الهدف الأول في شباك آرسنال لصالح ليفربول

سجل فريق ليفربول الهدف الأول في شباك مضيفه آرسنال، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي.









جاء الهدف من هجمة منظمة من لاعبي ليفربول على الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها أندرو روبيرتسون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها ساديو ماني من أمام المرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.







