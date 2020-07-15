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توك شو

اللى ميشوفشى الإنجازات أعمى.. رسائل شكر من أهالى الأسمرات للرئيس السيسي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:01 م
أهالى الأسمرات يوجهون
أهالى الأسمرات يوجهون رسائل شكر للرئيس السيسي
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البهي عمرو
قال الإعلامى أحمد موسى، إن الأسمرات حلم تحول إلى حقيقة للقضاء على العشوائيات، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية قام بافتتاح الأسمرات 3.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن كاميرا برنامج على مسئوليتى ذهبت لأهالي الأسمرات وتم الحديث معهم. 

وأوضح أحمد موسى، أن الأسمرات بها كل شئ، ملاعب و مستشفيات وحضانات ومدارس.

وعرض البرنامج تقريرا مع الأهلى فى الأسمرات و قال حسن غندور رئيس حي الأسمرات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بافتتاح الأسمرات3، وهناك 13 ألف أسرة انتقلت لـ الأسمرات، والعشوائيات تم القضاء عليها.

وقال أحد المواطنين" الرئيس السيسي وعد ونفذ.. والانجازات كثيرة، واللى مش شايفها أعمي، وربنا يخليه لينا يارب.

واكدت فتاة خلال التقرير" السيسي وفر لنا بيت حلو.. والمدارس موجودة و كل حاجة".

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