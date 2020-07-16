تراجع مؤشر الدولار عن مستوى 96 للمرة الأولى منذ يونيو

سجل مؤشر الدولار تراجعًا عن مستوى 96 للمرة الأولى منذ يونيو ليهبط إلى أدنى مستوى في شهر عند 95.770 .





كما تجددت شهية المستثمرين للمخاطرة في أسواق العملات، بينما ساعد تقدم نحو لقاح لمرض كوفيد-19 الأسهم في التعافي وأعطى دفعة للعملات المرتبطة بالسلع الأولية، وهو ما دفع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في شهر.





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وتمكنت العملة الخضراء من تقليص خسائرها في تعاملات بعد الظهر لتسجل في أحدث معاملة 96.040، منخفضة 0.12 %.





ومن بين العملات المرتبطة بالسلع الأولية صعد الدولار الكندي 0.77 % والدولار الاسترالي 0.4 بالمئة والدولار النيوزيلندي 0.44 %.





وقفز اليورو إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.145 دولار، مقتربا من أعلى مستوى له هذا العام البالغ 1.150 الذي سجله في أوائل مارس .





وتلقى العملة الأوروبية دعما من ضعف الدولار وآمال بأن زعماء الاتحاد الأوروبي سيتوصلون إلى إتفاق بشأن صندوق للتعافي الاقتصادي أثناء قمة للاتحاد يومي الجمعة والسبت.



