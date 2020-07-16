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اقتصاد

تراجع مؤشر الدولار عن مستوى 96 للمرة الأولى منذ يونيو

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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وكالات
سجل مؤشر الدولار تراجعًا عن مستوى 96 للمرة الأولى منذ يونيو ليهبط إلى أدنى مستوى في شهر عند 95.770 .

كما تجددت شهية المستثمرين للمخاطرة في أسواق العملات، بينما ساعد تقدم نحو لقاح لمرض كوفيد-19 الأسهم في التعافي وأعطى دفعة للعملات المرتبطة بالسلع الأولية، وهو ما دفع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في شهر.


وتمكنت العملة الخضراء من تقليص خسائرها في تعاملات بعد الظهر لتسجل في أحدث معاملة 96.040، منخفضة 0.12 %.

ومن بين العملات المرتبطة بالسلع الأولية صعد الدولار الكندي 0.77 % والدولار الاسترالي 0.4 بالمئة والدولار النيوزيلندي 0.44 %.

وقفز اليورو إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.145 دولار، مقتربا من أعلى مستوى له هذا العام البالغ 1.150 الذي سجله في أوائل مارس .

وتلقى العملة الأوروبية دعما من ضعف الدولار وآمال بأن زعماء الاتحاد الأوروبي سيتوصلون إلى إتفاق بشأن صندوق للتعافي الاقتصادي أثناء قمة للاتحاد يومي الجمعة والسبت.

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