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تراكم السموم بالجسم.. تعرف على الأعراض والعلاج

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
بعض الأشخاص يعانون من تراكم السموم بالجسم ولا تعلم؛ لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ اعراض تراكم السموم بالجسم وكيفية علاجها.

أعراض تراكم السموم بالجسم:

١ . تغير لون البول إلى الأصفر الداكن .
٢. الإمساك . 
٣ . الشعور بالتعب والإرهاق .
٤ . آلام في العضلات والمفاصل .
٥.الأرق في بعض الأحيان .
٦. الصداع .
٧ .ظهور بقع ودمامل في الجلد .

كيفيه التخلص من السموم :
 
- الإكثار من شرب الماء ما يقارب 8 أكواب يوميًا.
- ممارسه الرياضه وخاصه المشي .
- الإكثار من تناول الخضراوات ( البقدونس / الخس /الفجل / الكرفس ) .
- تناول معلقه من العسل صباحًا .
-تناول مغلي القرفه أو اليانسون مساءًا .
- الاهتمام بتناول الاسماك.
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