كنز غذائي.. تعرف على فوائد الفول المدمس

المدمس. قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد الفول المدمس.





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تعرف علي اهم فوائد المدمس: الفول المدمس:





1ـ غنّي بالبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية مثل الحديد والفسفور

2ـ يقاوم التّوتر والإجهاد الذي يصيب الجسم

3ـ يعتقد انّه يحتوي على مركّبات كيماويّة معقدّة تقاوم أمراض السرطان التي تصيب الفّم

4ـ مفيد للقلب من حيث زيادته لمستوى الكولسترول الجيّد في الدّم

5ـ يعمل على خفض ضغط الدّم لدى النساء في مرحلة سّن اليأس

6ـ يحافظ على مستوى السكّر في الدّم

7ـ يحتوي على مواد تقوّي مناعة الجسم ضّد الأمراض المختلفة

8ـ قشور الفول تكافح الإمساك الذي يصيب الجسم

9- الفول المدمس يوفر للجسم نصف كمية الحديد التي يحتاجها يوميًا ومع وجود نسبة البروتين العالية في الفول يصبح هذا الحديد سهل الامتصاص داخل الجسم .

10- ويحتوي الفول أيضًا علي نسبة عالية من البروتين لكنه بروتين قيمته الغذائية منخفضة عن اللحوم

ولا يمكن الاعتماد عليه كغذاء رئيسي ودائم علي المائدة ولكن ما ينقص بروتين الفول من أحماض أمينية أساسية يمكن تعويضها بتناول بيضة

أو قطعة من الجبن القريش مع طبق الفول وبهذا التداخل المفيد يتكامل

بروتين الفول المدمس بل تزداد قيمته الغذائية عن اللحوم.





ـ تناول الفول مع الطماطم والبصل والزيت والخبز تجعل منه وجبة غذائية كاملة و أثبتت بعض الدراسات أن الفول يحتوى على بعض المركبات التى تعطى شعور بالسعاده .





تحذير :

ولكنه ليس مفيدا للجميع بل ضارا لمن لديهم نقص أننزيم (G6BD9 )المسبب لأنيميا الفول favism لأن الأفراد المصابين بهذا النقص مصابين بحساسية لنبات الفول .