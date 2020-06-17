متاكلوش في نفس الطبق.. هاني الناظر يحذر من 4 عادات خطيرة لتجنب كورونا

حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ، ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، من بعض العادات اليومية التي يمارسها البعض ولكنها أصبحت خطيرة في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي المستجد .





وتحدث هاني الناظر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن هذه النصائح قائلا:





١- احذر أن تأكل مع اخرين في نفس الطبق او تتبادل معهم طعاما





٢- احذر أن تشرب مع اخرين من نفس الكوب او الزجاجة او تشرب بعدهم من نفس الكوب دون غسله بالماء الساخن والصابون جيدا





٣- تجنب تناول مأكولات او أي مشروبات مكشوفة في الشارع



