متاكلوش في نفس الطبق.. هاني الناظر يحذر من 4 عادات خطيرة لتجنب كورونا

حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ، ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، من بعض العادات اليومية التي يمارسها البعض ولكنها أصبحت خطيرة في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي المستجد .
وتحدث هاني الناظر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن هذه النصائح قائلا:
١- احذر أن تأكل مع اخرين في نفس الطبق او تتبادل معهم طعاما
٢- احذر أن تشرب مع اخرين من نفس الكوب او الزجاجة او تشرب بعدهم من نفس الكوب دون غسله بالماء الساخن والصابون جيدا
٣- تجنب تناول مأكولات او أي مشروبات مكشوفة في الشارع
٤- تجنب تبادل الملابس مع الآخرين أو أدواتهم الشخصية مثل فرشاة الشعر او المشط او المقص او قصافة الاظافر .