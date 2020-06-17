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مرأة

متاكلوش في نفس الطبق.. هاني الناظر يحذر من 4 عادات خطيرة لتجنب كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:28 م
هاني الناظر
هاني الناظر
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رشا عوني
حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ، ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، من بعض العادات اليومية التي يمارسها البعض ولكنها أصبحت خطيرة في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي المستجد . 

وتحدث هاني الناظر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن هذه النصائح قائلا: 

١- احذر أن تأكل مع اخرين في نفس الطبق او تتبادل معهم طعاما 

٢- احذر أن تشرب مع اخرين من نفس الكوب او الزجاجة او تشرب بعدهم من نفس الكوب دون غسله بالماء الساخن والصابون جيدا 

٣- تجنب تناول مأكولات او أي مشروبات مكشوفة في الشارع 

٤- تجنب تبادل الملابس مع الآخرين أو أدواتهم الشخصية مثل فرشاة الشعر او المشط او المقص او قصافة الاظافر .
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