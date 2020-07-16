صدى البلد في حي الأسمرات.. الطفل كريم: إخواتي ووالدي راجعوا القصيدة قبل إلقائها والطفلة ساندي: ستظل كلمات الرئيس السيسي في قلبي.. فيديو

فى زيارة كادت أن تكون الأهم بالوقت الحالى، رصدت عدسة "صدى البلد" تفاصيل زيارة الرئيس السيسى لحى الأسمرات فى هذا الأسبوع، حيث قابل الرئيس الأطفال أثناء فترة دراستهم بالمجمع التعليمى بحى الأسمرات.









فيما ألقى الطفل كريم قصيدة لمصر أمام الرئيس السيسى ، وعند محادثته بعد زيارة الرئيس قال إنه كان سعيدا للغاية، وأضاف أن من قام بمراجعة القصيدة التى استرسلها أمام الرئيس هم إخوته ووالداه، وأكد أن حلمه هو أن يمتهن الطب حتى يساعد المرضى، وأنه أراد توجيه رسالة للرئيس.









وقال إنه يشكر الرئيس السيسي على بناء حى الأسمرات وضمان حياة أفضل له هو وأسرته بعدما كانت حياته بحى الدويقة والتى لم يستطع عيش طفولته بها.









وعلقت ساندى وهى الطفلة التى كتب لها الرئيس إهداءً على لعبتها فقالت إنها سعدت كثيرًا بهذه الكلمات التى ستظل محفورة في قلبها وعقلها.









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طفل الأسمرات: الرئيس السيسى زى بابا



فيما قالت مارينا فؤاد، مديرة إحدى الحضانات بحى الأسمرات، إن الخطط المتبعة لتعليم الأطفال هى خطط مختلفة عن التقليدية لأن هذه المرحلة من عمر الأطفال أساسها المتعة والتعلم، فجميع الأنشطة مبينة على تنمية مهارات الطفل وسلوكياته، خصيصًا أن الأطفال بالأسمرات قادمين من بيئات مختلفة، ولذلك هناك احتياجات لتعديل السلوك.







وأضافت أن أكثر ما يتم التركيز عليه هو تنمية المهارات الحياتية، وذلك من خلال برامج تعديل السلوك وإكساب الأطفال قيم جديدة.









فيما أكد محمد درويش، رئيس قطاع تنمية وتطوير مؤسسة خير وبركة بالأسمرات، أنهم لا يعملون مثل أى حضانة أخرى، فهم يقومون الأسرة بأكملها وتنمية المجتمع ، حيث يقومون بإقامة الندوات التوعوية للأسرة عن التغذية السليمة والمشاكل الأسرية والتربية السليمة، وذلك على أيدى متخصصين.









وقال إن المؤسسة قامت بعمل برنامج تحت عنوان "صحة وسلامة ونمو" لمدة ثلاثة أشهر متكاملة، حيث تتخرج الأمة بشهادة لتتعامل مع طفلها بمعاملة سليمة، فيما تشارك الأمهات بالعمل مع أطفالهم فى أنشتطهم المختلفة.









ووجه "درويش" رسالة للرئيس وقال إنه يشكره وإنه يضع مصر على الطريق الصحيح.







