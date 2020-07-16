إصابة 11 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة اثنتين في الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملّوط محافظ الوادي الجديد ، عن وفاة حالتين بفيروس كورونا عن عمر (60 - 75 عاما) وتسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بواقع 7 حالات بمركز الخارجة و3 حالات بمدينة الداخلة، وحالة بمركز بلاط ليصل بذلك إجمالي أعداد الحالات الإيجابية المسجلة منذ بداية أزمة كورونا لـ 502 إصابة منهم ٤١ وفيات ٢٩٧ حالة شفاء.





وأشار الزملوط في بيان، الخميس، إلى تعافي وخروج ١١ حالات مصابة بكورونا من مستشفى الحميات بالداخلة والخارجة العام، لافتا إلى انتهاء مدة العزل المنزلي لـ ١٤٩ مواطنا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، مناشدا المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة (السكر -الضغط -الأورام -الفشل. الكلوي -أمراض القلب) سرعة التوجه للمستشفى في حال ظهور أي من الأعراض.





وشدد محافظ الإقليم على ضرورة حرص المواطنين المخالطين للوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.





وفى سياق متصل تحذر المحافظة، من إقامة أي تجمعات بحفلات الزفاف أو العزاء، حيث يتعرض المخالفين للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ويمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين (٠٩٢٢٩٢٦١٨٣ / ٠١٠١٤٨١٤٨٢٥).





وناشدت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بالوادي الجديد، أهالي المحافظة بتحمل المسئولية الملقاة على عاتق الجميع للخروج من هذه الأزمة وخفض معدلات الإصابة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، ومساندة جهود المحافظة في هذا الشأن.



