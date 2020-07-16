AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إصابة 11 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة اثنتين في الوادي الجديد

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:25 ص
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
Advertisements
منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الزملّوط محافظ الوادي الجديد ، عن وفاة حالتين  بفيروس كورونا عن عمر (60 - 75 عاما) وتسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بواقع 7 حالات بمركز الخارجة و3 حالات بمدينة الداخلة، وحالة بمركز بلاط ليصل بذلك إجمالي أعداد الحالات الإيجابية المسجلة منذ بداية أزمة كورونا لـ 502 إصابة منهم ٤١ وفيات ٢٩٧ حالة شفاء. 

وأشار الزملوط في بيان، الخميس، إلى تعافي وخروج ١١ حالات مصابة بكورونا من مستشفى الحميات بالداخلة والخارجة العام، لافتا إلى انتهاء مدة العزل المنزلي لـ ١٤٩ مواطنا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، مناشدا المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة (السكر -الضغط -الأورام -الفشل. الكلوي -أمراض القلب) سرعة التوجه للمستشفى في حال ظهور أي من الأعراض.

وشدد محافظ الإقليم على ضرورة حرص المواطنين المخالطين للوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.

وفى سياق متصل تحذر المحافظة، من إقامة أي تجمعات بحفلات الزفاف أو العزاء، حيث يتعرض المخالفين للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ويمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين (٠٩٢٢٩٢٦١٨٣ / ٠١٠١٤٨١٤٨٢٥). 

وناشدت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بالوادي الجديد، أهالي المحافظة بتحمل المسئولية الملقاة على عاتق الجميع للخروج من هذه الأزمة وخفض معدلات الإصابة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، ومساندة جهود المحافظة في هذا الشأن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتهاء العزل المنزلي لـ 778 واستمرار 201 آخرين بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد: تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 290 حالة

محافظ الوادي الجديد: تسجيل 14 إصابة جديدة وتعافي 7 حالات

الإجمالي يصل لـ 429 حالة.. محافظ الوادي الجديد: تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا

محافظ الوادي الجديد: تسجيل حالتي إصابة ووفاة 2 بفيروس كورونا

محافظ الوادي:تسجيل 13 إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة

ترشيحاتنا

ضرب عصفورين بحجر.. ميدو: صفقة الزمالك الجديدة سلاح تجديد عقد فرجاني ساسي ..فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 16-7-2020

الدعاء الذي علمه الرسول لعائشة

إصابة 11 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة اثنتين في الوادي الجديد

لقاء الفرصة الأخيرة.. برشلونة يستضيف أوساسونا بـ الدوري الإسباني

قبائل ليبيا: نحن بحاجة لمصر لطرد المستعمر التركي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

سيارة يونانية خارقة قوتها 3000 حصان.. فيديو وصور