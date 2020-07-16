AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

كورونا تنهار.. الفيروس يقفد ثلثي قوته

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:46 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
تشير الأبحاث الحديثة إلى أن فرصة النجاة من فيروس كورونا المستجد بعد الإصابة بأعلى مراحله قد ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بداية الوباء.

يظهر التحليل الذي أجرته جامعة "بريستول" أن نسبة المرضى الذين يتوفون من كوفيد -19  في وحدة العناية المركزة قد انخفضت بنسبة الثلث منذ مارس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقد استعرض العلماء أكثر من 20 دراسة من جميع أنحاء العالم تضمنت أكثر من 10000 متطوع في المجموع للوصول إلى الاستنتاج.
اقرأ أيضًا: 
ويعتقدون أن النتائج تظهر أن الأطباء يتحسنون في علاج المرض، الذي لا يزال غير مفهوم جيدًا بعد القفز من الحيوانات إلى البشر في العام الماضي فقط.

ومن المأمول أن معدلات البقاء على قيد الحياة ستتحسن أكثر بعد أن أصبح "ديكساميثازون الستيرويد" أول دواء مثبت علميًا لعلاج كورونا في الحالات الشديدة.

يعتقد عدد قليل من العلماء أن الفيروس يضعف بالفعل وأن المرضى ينجون الآن من الإصابات التي كانت ستقتلهم من قبل.

وأشاروا إلى أن الفيروسات تتغير بمرور الوقت لأنها تخضع لطفرات جينية عشوائية حيث تحاول العدوى اكتساب ميزة تطورية، فقد أصبح الفيروس أقل خطورة على مضيفه أي أنه يتسبب في أعراض أقل أو موت أقل فقد يجد أنه قادر على العيش لفترة أطول والتكاثر أكثر.

عائلة الفيروسات التي تسبب نزلات البرد هي أحد الأمثلة على الفيروسات التي ضعفت على مدى آلاف السنين، ولكن لا يوجد دليل ملموس على أن هذا يحدث مع Covid-19 حتى الآن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إعلان ضعف كورونا لإصابة البشر.. كيف تفقد الفيروسات قدرتها بمرور الوقت؟

جونسون: لدينا كميات كافية من عقار ديكساميثازون للتعامل مع موجة ثانية لـ كورونا

ديكساميثازون.. الصحة العالمية تعتبر العلاج الستيرويدي لـ فيروس كورونا اختراقاً علمياً

وزير الصحة البريطاني يشيد بعقار ديكساميثازون في علاج كورونا

فعال فى علاج كورونا ومصر تستخدمه.. كل ما تريد معرفته عن دواء ديكساميثازون

من كلوروكين إلى ديكساميثازون.. أبرز أدوية علاج كورونا حول العالم

ترشيحاتنا

لحظة تحطم طائرة عسكرية تركية ومقتل 7 من الضباط ..فيديو

أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم 16 يوليو في بنوك مصر

أخبار التوك شو.. خبير عسكري يعلق على تدخل تركيا فى سرت.. عباس شراقي: 4 فتحات بسد النهضة تمرر المياه طوال العام وسيتم غلقها باكتماله.. فيديو

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

فيات تيبو 2021 في السوق المصري قريبا

رسميا.. نيسان تغير شعارها لأول مرة منذ 20 عاما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

سيارة يونانية خارقة قوتها 3000 حصان.. فيديو وصور