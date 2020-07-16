قروض وهمية على فيس بوك.. ضبط شخص أنشأ شركة للنصب على المواطنين

تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، بدعوى تسهيل حصولهم على قروض بدون ضمانات.





البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (ربة منزل، مقيمة بمنطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة) بتعرضها لواقعه نصب وإحتيال والإستيلاء منها على مبلغ (20) ألف جنيه بزعم منحها قرض بمبلغ (250) ألف جنيه من إحدى الشركات عن طريق إعلانات بموقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" خلافًا للحقيقة.





أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء إرتكاب الواقعة (حاصل على دبلوم - مقيم بالقاهرة "له معلومات جنائية")، حيث قام المذكور بإنشاء الشركة المشار إليها ("غير مرخصة"، كائنة بمنطقة العباسية بالقاهرة)، وإتخذها مقرًا لممارسة نشاطًا إحتياليًا فى مجل الإستيلاء على أموال المواطنين راغبى الحصول على قروض، حيث قام بالإعلان على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" عن إمكانية تسهيل الحصول على قروض نقدية تصل إلى (600) ألف جنيه بدون ضمان وبأقل فائدة وأطول فترة سداد بمستندات ورقية مُيسرة – خلافًا للحقيقة – وقيامه بالزعم للضحايا بكونه المسئول بالشركة عن منح تلك القروض وطلبه منهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 : 30 ألف جنيه مصرى، وذلك بزعـم كــــونها مصاريف إداريــــــة للقروض المزعومة، منتحلًا إسم أحد الأشخاص فى تعاملاته مع ضحاياه لتضليلهم.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر الشركة المشار إليه.. وعثر بحوزته (112) عروض أسعار لأجهزة كهربائية لشركات تجارية مختلفة و(32) بيان صرف معاش من الجهات الحكومية بأسماء العديد من الأشخاص و(4) طلبات تحويل مرتب بأسماء أشخاص مختلفة إلى أحد البنوك و كمية من صور لمستندات خاصة بضحاياه و كمية من كروت دعاية للشركة بالإسم المنتحل.





بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار اليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



