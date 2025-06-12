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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع 5 عناصر جنائية وإصابة ضابط شرطة في مداهمة لأوكار المخدرات بأسوان

مصرع 5 تجار مخدرات واصابة ضابط شرطة فى مداهمة لاوكار المخدرات باسوان
مصرع 5 تجار مخدرات واصابة ضابط شرطة فى مداهمة لاوكار المخدرات باسوان
مصطفى الرماح

مصرع 5 عناصر جنائية وضبط آخر ضمن تشكيل عصابى شديد الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة وإصابة ضابط شرطة عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بأسوان.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل، مخدرات، سلاح بدون ترخيص، سرقة بالإكراه"، بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بأسوان.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى وأسفر تبادل إطلاق النيران عن إصابة ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزى ومصرع 5 عناصر وضبط آخر، وبحوزتهم (47 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "شابو ، حشيش، هيروين" – 10 قطع سلاح نارى " 2 رشاش جرينوف، 5 بنادق آلية ،2 بندقية خرطوش- كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة") ، هذا وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (20 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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