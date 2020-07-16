تركيا تتحدى الاتحاد الأوروبي.. وتحذير شديد اللهجة من اليونان

أعلنت تركيا، اليوم الخميس، نقل سفينة تنقيب إلى جنوب قبرص بعد غد؛ السبت، متجاهلة بذلك التحذيرات الأوروبية بفرض عقوبات صارمة.











وردا على ذلك، حذر وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الخميس، تركيا من أن أوروبا ستفرض عقوبات قاسية عليها إذا واصلت انتهاكاتها، مشيرًا إلى أن بلاده طلبت من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات متعددة على تركيا؛ بحسب موقع "keeptalkinggreece " اليوناني.











وقال دندياس، في حديثه مع Star TV، إن اليونان سوف تلجأ إلى المادة 42 من معاهدة تأسيس الاتحاد الأوروبي إذا تجمدت العلاقات مع تركيا واتجهت إلى مواجهة عسكرية.









وأضاف: "ستطلب اليونان مساعدة عسكرية من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إذا هاجمت تركيا البلاد".











وفقًا للمادة 42 (7) من المعاهدة التأسيسية للاتحاد الأوروبي، في حالة استهداف أراضي دولة عضو وتعرضها لهجوم مسلح، تقدم الدول الأعضاء الأخرى المساعدة بكل الوسائل المتاحة لها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.











وقال دندياس إنه أطلع نظراءه في مجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي على نية اليونان يوم الاثنين، مشيرًا إلى أنه طلب أيضًا من المجلس إعداد قائمة عقوبات محددة ضد تركيا، محذرا من أن "أي عقوبات شديدة ستسبب مشكلة كبيرة للاقتصاد التركي، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لتركيا".











وأكد وزير الخارجية اليوناني أن "تركيا مخطئة إذا اعتقدت أن التحديات سيتم التسامح معها".











وشدد دندياس على أن "اتفاق أنقرة مع الوفاق الليبية والتنقيب في مياهنا باطلان"، موضحا أن "صفقة الحدود البحرية التركية الليبية باطلة. في الواقع، ما تقدمه تركيا هو مؤامرات كي تسعى شركة النفط التركية للحصول على تصاريح للتنقييب، وهو جزء من الجرف القاري اليوناني.









