بث مباشر.. صدى البلد داخل وحدة الكمامات بمصنع قادر للهيئة العربية للتصنيع

حرصا من صدى البلد على تقديم خدمة إخبارية متميزة لمتابعي موقعه الإلكتروني، ننقل لكم جولة تفقديه أجراه الموقع داخل وحدة الكمامات بمصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، صباح اليوم الخميس، للمتابعة خطوط الانتاج والعمل داخل المصنع من الكمامات في ظل الجائحة الوبائية التي تشهدها البلاد من فيروس كورونا المستجد.

تعرف الهيئة العربية للتصنيع بأنها إحدى ركائز الصناعة العسكرية والمدنية في مصر، وكعادتها دائما تعمل على تعميق التصنيع المحلي وتعظيم شعار صنع في مصر.





تعمل الهيئة العربية للتصنيع على توفير كافة الاحتياجات الاحترازية ضد فيروس كوفيد - 19 المعروف إعلاميا بـ «فيروس كورونا» وتوفرها خلال أحد مصانعها قادر.





وخصصت العربية للتصنيع وحدة لإنتاج الكمامات بمصنع قادر التابع للهيئة التي تعمل بطاقة إنتاجية تصل الي 300 ألف كمامة يوميا، حيث تضم وحدة إنتاج الكمامات بالهيئة العربية للتصنيع 20 ماكينة لحام فردي بالالترا سونيك بطاقة إنتاجية 120 ألف كمامة يوميا .





وتحتوي الوحدة على على 2 خط فول اتوماتيك لإنتاج الكمامات 3 طبقات بطاقة إنتاجية 100 ألف كمامة يوميا، كما يمتلك المصنع خط إنتاج مخصص للكمامات N95 مطابقة للمواصفات القياسية الأمريكية ، ذات الـ5 طبقات، لحجب الميكروبات والفيروسات والاتربة وتستخدم لأكثر من مرة .





ووفرت العربية للتصنيع خط إنتاج القماش المخصص لتصنيع الكمامات بطاقة إنتاجية 500 كيلو بما يعادل نصف طن يوميا، تكفي لإنتاج 500 ألف كمامة يوميا.



