الكيك بوكسينج يستضيف بطولة إفريقيا في السامبو ويعلن خطة النشاط الرياضي

أعلن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، عن استضافة بطولة إفريقيا للسامبو خلال شهر يونيو من العام المقبل في استاد القاهرة.





واستقر الاتحاد المصري للكيك بوكسينيج على خطة النشاط الرياضي لرياضة السامبو التابعة للاتحاد وذلك للموسم الجديد 2020/2021 التي تم تعميمها على جميع الأندية والمراكز والصالات الرياضية المعتمدة.





وكشف محمد صبيح أن البطولات والفاعليات الخاصة برياضة السامبو خلال الموسم الجديد تبلغ 13 بطولة وفاعلية ودورة تدريبية من أجل صقل مواهب اللاعبين وخبرات المدربين على مدار الموسم من أجل إيجاد عدد كبير من اللاعبين قادرين على الانضمام إلى عناصر المنتخب للمنافسة بقوة في البطولة العربية والقارية والدولية.





وتستمر عملية قيد الأندية واللاعبين والمدربين والحكام حتى 30 أغسطس المقبل داخل مقر الاتحاد، على أن يتم عقد السيمينار التعريفي الأول لرياضة السامبو يوم 19 يوليو الجاري في المركز الأوليمبي ثم تقام بطولة مصر المفتوحة للسامبو خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر المقبل في المدرسة العسكرية بالهايكستب.





وينطلق المعسكر التدريبي الأول للمدربين واللاعبين والحكام في الفترة من 14 إلى 21 سبتمبر المقبل في شرم الشيخ على أن تقام بطولة الجمهورية الأولى للسامبو في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر ثم يقام المعسكر التدريبي الأول للمدربين واللاعبين والحكام في الفترة من 14 إلى 21 نوفمبر في شرم الشيخ.





وتنطلق دورة المدربين التصنيفية الأولى للسامبو خلال شهر ديسمبر ثم بطولة كأس مصر للسامبو خلال نفس الشهر داخل المدرسة العسكرية بالهايكستب ثم دورة المدربين والحكام الإفريقية في مارس المقبل داخل المركز الأوليمبي بالمعادي على أن يعقد المعسكر التدريبي المفتوح للمنتخب المصري للسامبو خلال شهر أبريل ومايو ويونيو من العام المقبل في المدرسة العسكرية بالهايكستب ثم تقام تجارب منتخب مصر للسامبو في شهر أبريل من العام المقبل على أن يكون المعسكر التدريبي المغلق للمنتخب المصري للسامبو في شهر مايو ويونيو 2021 ثم يتم ختام الموسم بإقامة بطولة إفريقيا للسامبو خلال شهر يونيو من العام المقبل في استاد القاهرة.



