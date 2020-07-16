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اقتصاد

ممنوع الإعلان.. أول تعليق من وزير التموين عن أزمة الزمالك ولقب نادي القرن

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:20 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
علق على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على أزمة منح نادي الزمالك العلامة التجارية لنادي القرن، قائلًا إن أي أحد يمكنه التقدم بطلب لتسجيل علامة تجارية وأيًا من تقدم وفقًا للقانون الدولي والمصري ينتظر 6 شهور بعد تشكيل لجان وتقدمه بأوراق تثبت أحقيته في العلامة من عدمه، وبعدها تعتمد تلك العلامة.

وأضاف وزير التموين خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس، أنه قبل تلك الفترة ممنوع المتقدم الإعلان أنه حصل على العلامة لأنه فقط تقدم بالتسجيل والأمر مماثل بمن يودع قضية في المحكمة، فهو أودع قضية ولكن لم يحكم بها.


وأضاف الوزير، في المقابل عندما تقدم النادي الأهلي عام 2007 لتسجيل العلامة التجاري لنادي القرن تقدم بكل الأوراق من الفيفا وجهات أخرى تثبت منحه هذا اللقب، مشيرا إلى وجود مشكلة أخرى بشأن العلامة التجارية لشركة توشيبا العربي وجاري حاليًا عقد اجتماع حول معرفة من الأحق بهذه العلامة.

ونوه إلى أن الوزارة تمتلك المئات من المستشارين من الخبراء في منح العلامات التجارية.
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