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حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بأسوان

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:54 م
إصابة شخصين فى حادث
إصابة شخصين فى حادث تصادم لسيارتين بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
تعرض شخصين لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم سيارتين بإحدى نجوع قرى أبو الريش شمال مدينة أسوان .

وكان قد تلقى مرفق أسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم وإصابة شخصين ، فيما لم تسفر هذه الواقعة عن أى وفيات .

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة للإطمئنان على حالتهم الصحية .

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وأنتقل لموقع الحادث نائب رئيس المدينة لشئون القرى ، ورئيس الوحدة المحلية لقري أبوالريش ، بجانب سكرتير القرية للمعاينة وإزالة آثار الحادث من الطريق .

وتم تحرير محضر بالواقعة ، وجارى العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .



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