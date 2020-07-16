إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بأسوان

تعرض شخصين لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم سيارتين بإحدى نجوع قرى أبو الريش شمال مدينة أسوان .
وكان قد تلقى مرفق أسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم وإصابة شخصين ، فيما لم تسفر هذه الواقعة عن أى وفيات .
وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة للإطمئنان على حالتهم الصحية .
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وأنتقل لموقع الحادث نائب رئيس المدينة لشئون القرى ، ورئيس الوحدة المحلية لقري أبوالريش ، بجانب سكرتير القرية للمعاينة وإزالة آثار الحادث من الطريق .
وتم تحرير محضر بالواقعة ، وجارى العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .
وكان قد تلقى مرفق أسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم وإصابة شخصين ، فيما لم تسفر هذه الواقعة عن أى وفيات .
وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة للإطمئنان على حالتهم الصحية .
وأقرأ أيضًا :
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق أسوان / القاهرة الزراعى
وأنتقل لموقع الحادث نائب رئيس المدينة لشئون القرى ، ورئيس الوحدة المحلية لقري أبوالريش ، بجانب سكرتير القرية للمعاينة وإزالة آثار الحادث من الطريق .
وتم تحرير محضر بالواقعة ، وجارى العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .