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تعليم

وكيل إعلام القاهرة: توفير المحتوى العلمي على إسطوانات للطلاب وخاصة الأجانب

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:41 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ثابت البطل
قالت الدكتور سلوى العودلي، وكلية كلية الإعلام جامعة القاهرة، لشئون والتعليم والطلاب، إن إدارة الكلية نفذت عدة إجراءات لطلاب مرحلة البكالوريوس، وسنوات النقل، لتسهيل التواصل في ظل أزمة كورونا من خلال ٤ مسارات لتسهيل التواصل مع الطلاب، أولًا توفير بيئة إلكترونية للتواصل  بين الطلاب والأساتذة، ثانيًا رفع المواد العلمية على موقع الكلية، ثالثًا تسجيل الشرح للمواد العلمية داخل استوديوهات الكلية وبثها على القناة الخاصة بنا على قناة اليوتيوب، رابعًا عمل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لكل مقرر والتواصل مع الطلاب.

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وأضافت العوادلي خلال مداخلتها بمؤتمر "الإعلام وأزمة كورونا الأبعاد والتحديات"، والذي تعقده كلية الإعلام عبر تطبيق ويبكس، أن استخدام المنصات التعليمية مثل "زووم، وجوجل كلاس رووم"، كانت مثمرة جدًا مشيرةً إلى توفير المحتوى العلمي على أسطوانات للطلاب وخاصة الطلاب الأجانب، وكذلك تفعيل التكنولوجيا الحديثة للتواصل السريع مع الطلاب، من خلال تطبيق "الواتس اب".


ويناقش المؤتمر عددا من المحاور خلال ثلاث جلسات ( جلسة افتتاحیة وجلستین نقاشیتین ) وستضم الجلسة الأولى محورین: 

الأول : عن الإعلام والتعلیم وإدارة الأزمة 

والثانى : عن التعلیم الإلكتروني فى الجامعات

كما تضم الجلسة الثانیة محور عن : البحث العلمى والاقتصادى وعرض تجربة كلیة الإعلام للتعلم عن بعد فى ظل الجائحة، وآخر عن الدراسات العلیا والتحول الإلكتروني. 

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ويشارك بالجلسة الافتتاحية أ.د محمد سامي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و د. رنا أحمد الحجة مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية و يشارك بالجلسة الاولى أ.د سلوى العوادلي وكيلة الكلية لشئون الطلاب والتعليم ولواء د. حسام أنور عضو لجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء وأ. سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء و د. حمادة محمد خبير إدارة الأزمات ومساعد مدير مركز بحوث الشرطة الاسبق أ. خالد سعد الاعلامي وكبير مذيعي القناة الأولى.

كما يشارك بالجلسة الثانية أ.د نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق وأ.د هبة الله السمرى وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د محمد صالح عضو مجلس امناء الاكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وبمشاركة مجموعة من الأساتذة والخبراء والباحثين بدولة الإمارات والسعودية والبحرين والكويت.
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