وكيل إعلام القاهرة: 56٪؜ من الطلاب عبروا عن رضاهم عن التعليم عن بعد

أكدت الدكتورة سلوى العوادلي وكيلة كلية الإعلام، جامعة القاهرة، أن الكلية قامت بعمل استقصاء على ٢٢٥ طالبا يمثلون كافة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، لمعرفة تقيمهم لتجربة التعليم عن بعد في ظل أزمة كورونا، حيث عبر ٦٥٪؜ من الطلاب عن رضاهم عن فاعلية التعليم عن بعد.





وأكد ٤٣٪؜ منهم احتياجهم لمهارات للاستفادة من التعليم عن بعد، وأشار ٣٠٪؜ إلى عدم الحاجة لمهارات إضافية للاستفادة من النظام.





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وأوضحت العوادلي خلال كلمتها بمؤتمر "الإعلام وأزمة كورونا الأبعاد والتحديات"، التي تنظمه الكلية عبر تطبيق ويبكس، أن ٢٨٪؜ من الطلاب عبروا عن استفادتهم من التواصل عبر تطبيقات " زووم، وجوجل كلاس روم"، بينما فضل ٣٤٪؜ التواصل المباشر مع الأساتذة لتحقيق استفادة أكبر، وكذلك السؤال عن الحاجة إلى تطوير أساليب التواصل بين الأساتذة و والطلاب، فجاءت النسبة ١٣٪؜ من المشاركين في الاستقصاء أكدوا الحاجة إلى التطوير، وأشار ٢٨٪؜ الى عدم الحاجة إلى التطوير.





وتابعت العوادلي في كلمتها، أن تأثير ازمة كورونا على كافة الطبقات والمستويات، الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتعليمية، كان السبب وراء إقامة هذا المؤتمر، من خلال نخبة من المتخصصين لبحث التحديات والواجبات التي ينبغي أن يتحلى بها الإعلام في ظل الأزمات.





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ويناقش المؤتمر عددا من المحاور خلال ثلاث جلسات وستضم الجلسة الأولى محورین:





الأول : عن الإعلام والتعلیم وإدارة الأزمة





والثانى : عن التعلیم الالكتروني فى الجامعات





كما تضم الجلسة الثانیة محور عن : البحث العلمى والاقتصادى وعرض تجربة كلیة الإعلام للتعلم عن بعد فى ظل الجائحة، وآخر عن الدراسات العلیا والتحول الإلكتروني.





ويشارك بالجلسة الافتتاحية أ.د محمد سامي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و د. رنا احمد الحجة مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية و يشارك بالجلسة الاولى أ.د سلوى العوادلي وكيلة الكلية لشئون الطلاب والتعليم ولواء د. حسام انور عضو لجنة الازمات برئاسة مجلس الوزراء وأ. سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء و د. حمادة محمد خبير إدارة الازمات ومساعد مدير مركز بحوث الشرطة الاسبق أ. خالد سعد الاعلامي وكبير مذيعي القناة الاولى .



