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تعليم

"اليونسكو" تعلن فتح باب التقديم لوظيفة مدير معهد المخطوطات بالقاهرة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:16 م
معهد المخطوطات
معهد المخطوطات
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نهلة الشربينى
أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – إيسيسكو)، عن فتح باب الترشح لشغل وظيفة مدير معهد المخطوطات العربية بالقاهرة.
وتعتبر هذه الوظيفة من الفئة الأولى (بدرجة مدير أول)، كما يعد معهد المخطوطات العربية أحد المراكز الخارجية التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) وجامعة الدول العربية، وتم فتح باب الترشح للوظيفة اعتبارا من 2/7/2020 وحتى 31/12/2020 وفقًا لأحكام النظام الأساسي للمنظمة العربية.

 وجاءت أهم الشروط الواجب توافرها في المرشح، على النحو التالي:-
- الحصول على درجة علمية لا تقل عن الدكتوراه في تخصصات علوم التراث من احدى الجامعات العربية أو درجة معادلة لها معترف بها. 
- خبرة لا تقل عن 24 عامًا من تاريخ التخرج في مجال التخصص.
- إجادة لإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية .
- أن يكون حاملا لجنسية إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة (المصرية) ومن أب عربى الجنسية (مصري).
- غير متزوج من أجنبية ويبطل تعيينه إذا تزوج من أجنبية خلال مدة خدمته.
- ألا يتجاوز سن الـ 55 عامًا.
- ألا يكون يعاني من أمراض تعوقه عن أداء وظيفته.
- لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحه مُخلة بالشرف والأمانة أو تم فصله من وظيقته.
- أدى الخدمة العسكرية (للرجل) أو معفيًا منها إعفاءًا نهائيًا.

وسوف يعامل شاغل الوظيفة ماليًا طبقًا للوائح الوظائف من الفئة الاولى بالالكسو كما موضح بالاعلان،  وعلى من يرغب في الترشح لهذه الوظيفة من الجامعات المصرية ذات الصلة، أن يتقدم بأوراق الترشيح المطلوبة وهي (خطاب موافقة الجهة المرشحة موجه للجنة الوطنية المصرية واستمارة الترشيح بعد استيفائها، وتاريخ الحياة العلمي والمهني للمرشح متضمنة نسخًا من المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة مُصدق عليها من الجامعة، على أن يتم التقديم من خلال اللجنة الوطنية المصرية، علمًا بأن آخر موعد  لتلقى الترشيحات باللجنة المصرية 30 نوفمبر 2020.
ويجب  موافاة اللجنة الوطنية المصرية، بنسخة مستندات الترشيح المطلوبة (نسخة إلكترونية) عبر البريد الإلكتروني وأخرى ورقية تسلم بمقر اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو وذلك في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2020، حتى يتسنى للجنة المشكلة للوظيفة المشار اليها عمل المقابلة الشخصية للمرشحين والبت في الطلبات المقدمة وموافاة المنظمة بالترشيح المصري قبل 31 ديسمبر 2020، (ولن يُلتفت للترشيحات الواردة بعد الموعد المحدد أو الغير مستوفاة لمعايير الاختيار وفق شروط الوظيفة ) وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي: 
العنوان :  مدينة 6 أكتوبر - التوسعات الشمالية – خلف نادى الصيد.
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