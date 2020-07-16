محافظة الفيوم: رفع 21 ألف طن قمامة وإزالة 1156 حالة إشغال خلال أسبوعين

أعلنت محافظة الفيوم عن تنفيذ 180 حملة مكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات، أسفرت عن رفع 21 ألف طن و780 كيلوجراما من القمامة والأتربة ومخلفات البناء، بجانب إزالة 1156 حالة إشغال متنوع، إضافة إلى تركيب وصيانة 2702 كشاف إنارة، فضلًا عن تطوير 4 ميادين، وغرس 435 شجرة، خلال الأسبوعين الماضيين، بشتى أنحاء مراكز وقرى المحافظة.





يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق والشوارع والميادين بكل مراكز وقرى المحافظة.









أشار الأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، إلى أنه تم تنفيذ 110 حملات للنظافة ورفع الإشغالات بشتى أنحاء المدينة ومركز الفيوم والقرى، تمكنت من رفع 6000 طنًا من القمامة ومخلفات البناء، وإزالة 250 حالة إشغال متنوع، وتركيب وصيانة 250 كشاف إنارة، وغرس 100 شجرة.





وأوضح المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أنه تم تنظيم 13 حملة مكبرة للنظافة، تمكنت من رفع 3000 طنًا و480 كجم من القمامة والأتربة ومخلفات البناء، وإزالة 296 حالة إشغال طريق متنوع، كما تم تركيب وصيانة 257 كشاف إنارة، بجانب غرس 30 شجرة.





وفي السياق نفسه، أوضح الأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طاميه، أنه تم تنفيذ 20 حملة مكبرة للنظافة خلال الأسبوعين الماضيين، أسفرت عن رفع 3000 طنًا و600 كجم قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 320 حالة إشغالات متنوعة، وصيانة 900 كشاف إنارة بنواحى المركز، إضافة إلى غرس 25 شجرة بشوارع المركز والقرى.





ومن جانبه، أوضح الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بأنه تم تنفيذ 15 حملة للنظافة ورفع الإشغالات، أسفرت عن رفع 5000 طنًا و500كجم قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 30 حالة إشغال متنوع، وصيانة 400 كشاف إنارة، فضلًا عن غرس 80 شجرة.





وفي يوسف الصديق، أشار المحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بأنه تم تنفيذ 8 حملات للنظافة وإزالة الإشغالات، تمكنت من رفع 900 كجم قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 250 حالة إشغال، وتركيب وصيانة 800 كشاف إنارة، فضلًا عن غرس 110 أشجار، بجانب تطوير 4 ميادين.



