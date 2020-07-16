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محافظات

اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينتى اسنا والطود بالأقصر

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:54 م
اعتماد المخطط الاستراتيجي
اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينتى اسنا والطود بالاقصر
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شمس يونس
اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، خرائط المخطط الاستراتيجى العام لمدينتى إسنا والطود، تمهيدًا لارسال الخرائط إلى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لاستكمال باقى الاجراءات القانونية والاعتماد من الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان.

جاء ذلك بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، ومحمد سيد سليمان رئيس مركز إسنا، والدكتور محمد رزق رئيس مركز الطود، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير الادارة العامة للتخطيط العمرانى.

ومن جانبه، أشاد محافظ الأقصر بدور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والمركز الاقليمى لتخطيط وتنمية جنوب الصعيد فى التعاون مع محافظة الأقصر، مشيرًا إلى أن الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية تعتبر مرتكز أساسى للتنمية العمرانية ومكون ضرورى للتنمية الشاملة .


وشدد على سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية لحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائى وتسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء، وذلك مع الالتزام بكافة القوانين العامة .

يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.
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