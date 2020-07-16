اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينتى اسنا والطود بالأقصر

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، خرائط المخطط الاستراتيجى العام لمدينتى إسنا والطود، تمهيدًا لارسال الخرائط إلى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لاستكمال باقى الاجراءات القانونية والاعتماد من الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان.
جاء ذلك بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، ومحمد سيد سليمان رئيس مركز إسنا، والدكتور محمد رزق رئيس مركز الطود، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير الادارة العامة للتخطيط العمرانى.
ومن جانبه، أشاد محافظ الأقصر بدور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والمركز الاقليمى لتخطيط وتنمية جنوب الصعيد فى التعاون مع محافظة الأقصر، مشيرًا إلى أن الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية تعتبر مرتكز أساسى للتنمية العمرانية ومكون ضرورى للتنمية الشاملة .
وشدد على سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية لحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائى وتسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء، وذلك مع الالتزام بكافة القوانين العامة .
يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.