طفرة بقطاع المياه والصرف الصحي بالأقصر.. وحجم المشروعات يتجاوز 2.2 مليار جنيه

شهدت محافظة الأقصر خلال السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة فى قطاعى الصرف الصحي ومياه الشرب وذاك فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.





يقول اللواء مهندس محمد يحيي كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر إن المحافظة شهدت خلال الست سنوات الماضية مشروعات عملاقة فى مجال قطاعى مياه الشرب والصرف الصحي وبلغت حجم هذه المشروعات التنموية 2.2 مليار جنيه.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر أن نسبة تغطية خدمة مياه الشرب تصل إلى 99.5 % من سكان محافظة الأقصر والبالغ عددهم 1.3 مليون نسمة.

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وأضاف " يحيي " أنه تم إنشاء 3 محطات سطحية كبرى بالمحافظة بإجمالى طاقة 105 ألف م3/يوم وذلك فى مدينة إسنا الكبرى، ومركز القرنة غرب النيل وكذا مدينة البياضية.





وتابع " يحيي " تم تنفيذ خطط الإحلال والتجديد خلال 6 سنوات لعدد من المحطات السطحية الكبرى ومحطات مياه الشرب النقالى، وسحب وإنزال لعدد من الآبار وذلك حفاظًا عليها تحسبًا للشح المائى وبالإضافة إلى شبكات مياه الشرب، وكذلك محطات وشبكات الصرف الصحى.





أما بالنسبة لخدمة الصرف الصحى خلال 6 سنوات يقول رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر فقد بلغت التغطية من 13% إلى 40% من سكان محافظة الأقصر، وقد تصل هذه النسبة إلى 60% عند نهو المشروعات الجارى تنفيذها والمتوقع نهوها فى 2022.





وأشار إلى أنه من منطلق رؤية ورسالة شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالجمهورية فى توفير المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى ، فأنه تم تطوير معامل مياه الشرب بمحافظة الأقصر، وجار العمل على إنشاء معمل مركزى حرصًا على الجودة العالية لمياه الشرب حتى يتم توفير مياه.

وكشف "يحيي " أنه تم زراعة غابات شجرية حيث تعتبر شركة الأقصر من الشركات الرائدة فى إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج وإنتاج بذور الجوجوبا وأشجار الكايا والسرسوع وغيرها يأتى ذلك فى إطار الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالج.