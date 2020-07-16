بعد توقف 3 أشهر.. طلعة تدريبية لقائدي البالون الطائر في الأقصر

قامت سلطات الطيران المدنى بمحافظة الأقصر، بتدريب العاملين بشركات البالون، لرفع كفاءة قائدى البالون الطائر.
وذلك فى إطار الاستعداد لاستئناف العمل بعد توقفه منذ شهر مارس الماضي، بسبب انتشار جائحة كورونا "كوفيد 19" وتوقف حركة السياحة.
وأكد مصدر بالشركة المصرية للمطارات أن قائدى البالون اليوم، الخميس، حلقوا في سماء الأقصر في طلعة تدريبية، تحت إشراف الشركة المصرية للمطارات، وسلطة الطيران المدني.
وأوضح المصدر أن هذا التدريب يعد تدريبا دوريا لقائدى البالون ويتم كل ثلاثة أشهر، ويهدف لرفع كفاءة قائدى البالون قبل استئناف العمل وعودة حركة السياحة للمحافظة، بعد توقف استمر لأكثر من ثلاثة أشهر.
وتعد رحلات المنطاد الطائر من أكثر الرحلات متعة حول العالم وتتواجد في أكثر من بلد، أبرزها لندن والأرجنتين، وفي مصر تنفرد مدينة الأقصر بتلك الرحلة المثيرة، وهى رحلة هوائية عبر المنطاد تنطلق من البر الغربي لتشاهد معالم الأقصر من فوق السحاب وهى تعتبر من أكثر الأشياء التي يقبل عليها السائح بشغف لما لها من متعة وجمال المنظر بالطيران لأكثر من 2000 قدم عاليًا.
وأوضح عاطف سالم، أحد المرشدين السياحيين بالمدينة، أن الرحلة تبدأ من الخامسة وينصح بلبس الملابس الثقيلة، حيث يرتفع المنطاد إلى فوق السحاب بحوالي 500 قدم.
وقال: "البالون ينطلق من مكان قريب من معبد حتشبسوت الموجود في البر الغربي ويمر فوق معبد الرامسيوم وهابو أمنحتب الثاني ومقابر وادي الملوك والملكات والنبلاء، وسوف ترى من خلاله مشهدا من سماء الأقصر يجمع الطبيعة الخلابة بالحياة الريفية لسكان قرى الأقصر".