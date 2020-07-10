ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 936 بمستشفى عزل إسنا

أعلن للعزل الصحي في اليوم الجمعة برئاسة الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام المستشفي، عن شفاء وخروج دفعة جديدة من المتعافين من مستشفي اسنا التخصصي للعزل الصحي في الأقصر مدير عام المستشفي، عن شفاء وخروج دفعة جديدة من المتعافين من فيروس كورونا كوفيد -19.





وأوضحت مدير عام المستشفى بأن الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمود خضري مدير العزل نجح فى علاج وخروج 8 حالات تعافي جدد من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد"كوفيد19".









اقرأ ايضا : بعد تعافيهم من كورونا.. خروج 32 حالة من مستشفى عزل إسنا

ياتى ذلك عقب تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي داخل المستشفى والتي جاءت نتائج تحاليلهم سلبية في نهاية المطاف.





وأشارت مدير عام المستشفي، إلى أن من بين حالات الخروج حالة حرجة لسيدة كانت بالعناية المركزة والتي تحسنت حالتها وتعافت بفضل جنود الجيش الأبيض بالمستشفى.



