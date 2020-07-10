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محافظات

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 936 بمستشفى عزل إسنا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:24 م
ارتفاع عدد المتعافين
ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 936 بمستشفي عزل اسنا
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شمس يونس
أعلن مستشفي اسنا التخصصي للعزل الصحي في الأقصر اليوم الجمعة برئاسة الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام المستشفي، عن شفاء وخروج دفعة جديدة من المتعافين من فيروس كورونا كوفيد -19.

وأوضحت مدير عام المستشفى بأن الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمود خضري مدير العزل نجح فى علاج وخروج 8 حالات تعافي جدد  من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد"كوفيد19".


ياتى ذلك عقب تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي داخل المستشفى والتي جاءت نتائج تحاليلهم سلبية في نهاية المطاف. 

وأشارت مدير عام المستشفي، إلى أن من بين حالات الخروج حالة حرجة لسيدة كانت بالعناية المركزة والتي تحسنت حالتها وتعافت بفضل جنود الجيش الأبيض بالمستشفى. 

جدير بالذكر  أن عدد حالات التعافي والخروج النهائي وصل إلى 936 حالة تعافي وخروج نهائي، وأيضا أكثر من 16 ولادة قيصرية مسجلين أعلى نسب الشفاء وعمليات ولادة قيصرية علي مستوي الجمهورية وبالتحديد مستشفيات العزل الصحي. 
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