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رياضة

هاني أبو ريدة: حالة وحيدة تدفعني للترشح فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:50 م
هاني أبو ريدة،
هاني أبو ريدة،
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محمد رشاد
قال هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، إنه تحدث مع مسئولي الكاف بشأن استضافة مصر للأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة المصري لم يتحدد بعد.

وقال أبو ريدة في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو مصر: "مصر لديها القدرة على تنظيم الأدوار النهائية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، تحدثت مع مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في هذا الشأن، وهناك ثقة كبيرة بيننا وبين الاتحاد الإفريقي".

وأكد: "تحدثت مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، والكونغولي كونستون عوماري النائب الأول، بشأن استضافتنا للمباريات النهائية من البطولة القارية، تقدمنا بطلب رسمي للكاف بمجرد اعتذار الكاميرون، والإمارات لم تتقدم بأى طلب رسمي، وأتمنى أن تنظم مصر نهائيات البطولة القارية".

وعن ترشحة لانتخابات الكاف، قال: "الأمور لها حسابات آخرى، وترشحي لرئاسة الكاف أمر لم يتم حسمه حتى الوقت الحالي".

وعن ترشحة لرئاسة اتحاد الكرة المصري، قال: "ارغب في معرفة كافة اللوائح الخاصة قبل إعلان الترشح، لو يتواجد شخص يصلح لرئاسة الجبلاية، سأدعمه بقوة ولن أخوض الانتخابات المقبلة".

وأضاف: "سننتظر خروج اللائحة بشكل رسمي، والجمعية العمومية هي صاحبة الحق في اعتمادها، والاتحاد الدولي لكرة القدم طلب تقليل أعداد الجمعية العمومية، وذلك حتى يكون أصحاب الرأي الموجودين من الأندية لهم قرار مؤثر".

يذكر، أن الأهلي والزمالك سيواجها الوداد والرجاء المغربين في دور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا والذي تحدد موعده في سبتمبر المقبل.
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