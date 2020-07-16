أبرزها البحيرات الصناعية.. شوشة يبحث مشروعات تنمية وسط سيناء

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء' ' أن توجيهات الرئيس الى جميع أجهزة ومؤسسات الدولة بتنمية سيناء ودعم احتياجات أهلها ، وخاصة منطقة وسط سيناء.
وأعلن المحافظ' أثناء الاجتماع الخاص ببحث تنمية وسط سيناء ومناقشة مطالب واحتياجات المواطنين فى هذه المنطقة ' عن بحث ومناقشة كيفية الاستفادة من مياه الأمطار والسيول فى رى وزراعة الأراضى ' الى جانب توفير احتياجات أهالى وسط سيناء من المياه لمختلف الاستخدامات.
وأشار الى طلب وزارة الرى بانشاء عدة مشروعات لدعم التنمية فى المحافظة وعمل الأبحاث والدراسات العلمية وقيام معهد بحوث الموارد المائية ووزارتى الرى والزراعة بهدف تنمية المحافظة ، وخاصة منطقة وادى البروك بوسط سيناء.
وطالب المحافظ بأهمية الحفاظ على المياه وتخزين مياه السيول والأمطار للاستفادة منها فى رى وزراعة الأراضى والشرب وباقى الاستخدامات الأخرى ، وكذا تنظيم استخدامات المياه وتعظيم الاستفادة منها.
وأعلن المحافظ' أثناء الاجتماع الخاص ببحث تنمية وسط سيناء ومناقشة مطالب واحتياجات المواطنين فى هذه المنطقة ' عن بحث ومناقشة كيفية الاستفادة من مياه الأمطار والسيول فى رى وزراعة الأراضى ' الى جانب توفير احتياجات أهالى وسط سيناء من المياه لمختلف الاستخدامات.
وأشار الى طلب وزارة الرى بانشاء عدة مشروعات لدعم التنمية فى المحافظة وعمل الأبحاث والدراسات العلمية وقيام معهد بحوث الموارد المائية ووزارتى الرى والزراعة بهدف تنمية المحافظة ، وخاصة منطقة وادى البروك بوسط سيناء.
وطالب المحافظ بأهمية الحفاظ على المياه وتخزين مياه السيول والأمطار للاستفادة منها فى رى وزراعة الأراضى والشرب وباقى الاستخدامات الأخرى ، وكذا تنظيم استخدامات المياه وتعظيم الاستفادة منها.
واستعرض المحافظ المشروعات المقدمة من الجهات المعنية لتنمية منطقة وسط سيناء .
وشملت : انشاء عدد من البحيرات الصناعية لاستيعاب مياه السيول والأمطار ، انشاء عدة أحواض لتهدئة مياه السيول لحماية مدينة العريش ، وحماية مدينة نخل ووسط سيناء من السيول والاستفادة من مياهها فى تغذية خزان المياه الجوفى للمياه .
علاوة على صيانة السدود ، والمقترحات الخاصة باقامة بحيرة صناعية فى منطقة أولاد على وعدد آخر من الأحواض المائية الى جانب بحيرة أخرى صناعية وحاجز وخزانات للمياه وأحواض اعاقة لتهدئة المياه فى منطقة وادى الأزارق بهدف حجز المياه للاستفادة منها فى الرى والزراعة وباقى الاستخدامات ، وتعظيم الاستفادة من المياه المهدرة قبل البحيرات للاستفادة منها فى الرى والزراعة الي جانب تغذية الخزان الجوفي .
وتهدف هذه المشروعات الي منع مخاطر السيول عن مدينة العريش كهدف استراتيجى .. علاوة على اقامة عدد من السدود فى منطقة عين القديرات للاستفادة من المياه المحتجزة خلفها فى الزراعة بواقع مرتين سنويا لاتاحة الفرصة لأهالى المنطقة بامكان التوسع فى الرى والزراعة مرتين فى العام بدلا من مرة واحدة حاليا.
وشملت : انشاء عدد من البحيرات الصناعية لاستيعاب مياه السيول والأمطار ، انشاء عدة أحواض لتهدئة مياه السيول لحماية مدينة العريش ، وحماية مدينة نخل ووسط سيناء من السيول والاستفادة من مياهها فى تغذية خزان المياه الجوفى للمياه .
علاوة على صيانة السدود ، والمقترحات الخاصة باقامة بحيرة صناعية فى منطقة أولاد على وعدد آخر من الأحواض المائية الى جانب بحيرة أخرى صناعية وحاجز وخزانات للمياه وأحواض اعاقة لتهدئة المياه فى منطقة وادى الأزارق بهدف حجز المياه للاستفادة منها فى الرى والزراعة وباقى الاستخدامات ، وتعظيم الاستفادة من المياه المهدرة قبل البحيرات للاستفادة منها فى الرى والزراعة الي جانب تغذية الخزان الجوفي .
وتهدف هذه المشروعات الي منع مخاطر السيول عن مدينة العريش كهدف استراتيجى .. علاوة على اقامة عدد من السدود فى منطقة عين القديرات للاستفادة من المياه المحتجزة خلفها فى الزراعة بواقع مرتين سنويا لاتاحة الفرصة لأهالى المنطقة بامكان التوسع فى الرى والزراعة مرتين فى العام بدلا من مرة واحدة حاليا.