برنامج تدريبي لتوظيف الجلود في الأعمال التراثية بشمال سيناء

برنامج تدريبي عن توظيف

في الأعمال التراثية، في إطار خطة الجمعية للتدريب التعاوني لعام 2020م.



وقالت سوسن حجاب رئيس الجمعية، إن البرنامج التدريبي "نظري تنشيطي" كمرحلة أولى عن كيفية استخدام الجلود في منتجات تراثية، حيث سيتم الاستعانة بمدرب تصنيع الجلود الشاب محمد سعودي مدرب تصنيع الجلود.



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ويبدأ البرنامج يوم الخميس الموافق



حيث يعقبه تنفيذ برنامج تدريبي آخر بطريقة عملية وتوفير مستلزمات الإنتاج، وذلك لتجهيز المنتج للمشاركة في المعارض التي تشارك فيها الجمعية.



وسبق لجمعية الفيروز للخدمات الاجتماعية بالعريش تنفيذ دورة تدريبية بعنوان "الصناعات اليدوية - صناعة الجلود"، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، في إطار مبادرة مصر بلا بطالة 2030م. وقالت سوسن حجاب رئيس الجمعية، إن البرنامج التدريبي "نظري تنشيطي" كمرحلة أولى عن كيفية استخدام الجلود في منتجات تراثية، حيث سيتم الاستعانة بمدرب تصنيع الجلود الشاب محمد سعودي مدرب تصنيع الجلود.ويبدأ البرنامج يوم الخميس الموافق 16 /7 /2020 من الساعة 10 ص الى الساعة 1 ظهرا مع مراعاة انخفاض العدد تمشيا مع خطة الدولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.حيث يعقبه تنفيذ برنامج تدريبي آخر بطريقة عملية وتوفير مستلزمات الإنتاج، وذلك لتجهيز المنتج للمشاركة في المعارض التي تشارك فيها الجمعية.وسبق لجمعية الفيروز للخدمات الاجتماعية بالعريش تنفيذ دورة تدريبية بعنوان "الصناعات اليدوية - صناعة الجلود"، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، في إطار مبادرة مصر بلا بطالة 2030م.



وتضمنت الدورة التدريبية ورشة عمل لصناعة نماذج من المصنوعات الجلدية يدويا (حقيبة، محفظة، ميدالية)، باستخدام أنواع الجلود المختلفة والأدوات الخاصة بهذه الصناعة وحرق وتلوين الجلود، والتزيين باستخدام العملات المعدنية.



وشارك في الدورة التدريبية عدد كبير من سيدات المجتمع المدني، وطالبات كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش.

