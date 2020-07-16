أسماء الـ 9 مرشحين بأسوان المتقدمين بأوراقهم لانتخابات الشيوخ

بجانب ناصر مصطفى حسين "عطاي" من مدينة أسوان ( مرشح جزبى)، وجرجس أميل طباب من مدينة أسوان ( مستقل)، ومحمود كامل السايح من مدينة أسوان ( مستقل)، والحسينى أحمد إبراهيم من مدينة أسوان ( مستقل).

وأقرأ أيضًا :





وكان المستشار أسامة إبراهيم رئيس محكمة أسوان الإبتدائية، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ اشار الى أن هناك 9 طلبات ترشيح لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.









وأضاف رئيس محكمة أسوان الابتدائية بأن لجنة تلقى أوراق الترشيح فتحت أبوابها بإنتظام فى موعدها، وتم مراعاة الضوابط والاشتراطات التى حددتها اللجنة القضائية منها تخصيص مدخل خاص بالمرشحين بالبوابة الرئيسية لمحكمة أسوان الابتدائية بعيدا عن المتقاضين .