أسماء الـ 9 مرشحين بأسوان المتقدمين بأوراقهم لانتخابات الشيوخ

شهدت لجنة تلقى أوراق الترشح لإنتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة أسوان الابتدائية إستقبال أوراق المرشحين حيث تقدم اليوم 9 مرشحين بأوراق ترشحهم .
وجاءت أسماء المرشحين كالتالى مجدى حسيبو من مدينة إدفو ( مرشح حزبى)، ومحمد الأنور سليمان من مدينة دراو ( مرشح حزبى)، وياسر عبد الحميد عوض من مدينة إدفو ( مستقل) ، منصور محمد منصور "السلواوى" من مدينة دراو ( مستقل)، وحسن أمين "الشقطي " من مدينة إدفو ( مرشح حزبى).
بجانب ناصر مصطفى حسين "عطاي" من مدينة أسوان ( مرشح جزبى)، وجرجس أميل طباب من مدينة أسوان ( مستقل)، ومحمود كامل السايح من مدينة أسوان ( مستقل)، والحسينى أحمد إبراهيم من مدينة أسوان ( مستقل).
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وكان المستشار أسامة إبراهيم رئيس محكمة أسوان الإبتدائية، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ اشار الى أن هناك 9 طلبات ترشيح لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.
وأضاف رئيس محكمة أسوان الابتدائية بأن لجنة تلقى أوراق الترشيح فتحت أبوابها بإنتظام فى موعدها، وتم مراعاة الضوابط والاشتراطات التى حددتها اللجنة القضائية منها تخصيص مدخل خاص بالمرشحين بالبوابة الرئيسية لمحكمة أسوان الابتدائية بعيدا عن المتقاضين .