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محافظات

أسماء الـ 9 مرشحين بأسوان المتقدمين بأوراقهم لانتخابات الشيوخ

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:41 م
أسماء المرشحين بأسوان
أسماء المرشحين بأسوان المتقدمين باوراقهم لانتخابات الشيوخ
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شاذلى عبد الفتاح
شهدت لجنة تلقى أوراق الترشح لإنتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة أسوان الابتدائية إستقبال أوراق المرشحين حيث تقدم اليوم 9 مرشحين بأوراق ترشحهم .

وجاءت أسماء المرشحين كالتالى مجدى حسيبو من مدينة إدفو ( مرشح حزبى)، ومحمد الأنور سليمان من مدينة دراو ( مرشح حزبى)، وياسر عبد الحميد عوض من مدينة إدفو ( مستقل) ، منصور محمد منصور "السلواوى" من مدينة دراو ( مستقل)، وحسن أمين "الشقطي " من مدينة إدفو ( مرشح حزبى).

بجانب ناصر مصطفى حسين "عطاي" من مدينة أسوان ( مرشح جزبى)، وجرجس أميل طباب من مدينة أسوان ( مستقل)،  ومحمود  كامل السايح من مدينة أسوان ( مستقل)، والحسينى أحمد إبراهيم من مدينة أسوان ( مستقل).

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وكان المستشار أسامة إبراهيم رئيس محكمة أسوان الإبتدائية، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ اشار الى أن هناك 9 طلبات ترشيح لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.


وأضاف رئيس محكمة أسوان الابتدائية بأن لجنة تلقى أوراق الترشيح فتحت أبوابها بإنتظام فى موعدها، وتم مراعاة الضوابط والاشتراطات التى حددتها اللجنة القضائية منها تخصيص مدخل خاص بالمرشحين بالبوابة الرئيسية لمحكمة أسوان الابتدائية بعيدا عن المتقاضين .
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