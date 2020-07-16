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ديني

هل يجوز أخذ جزء من مبلغ أمانة كسلفة بدون علم صاحبها

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:41 م
هل يجوز أخد جزء من
هل يجوز أخد جزء من مبلغ أمانة كسلفة بدون علم صاحبها
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محمود ضاحي
هل يجوز أخد جزء من مبلغ أمانة كسلفة بدون علم صاحبها؟.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه يجوز ذلك إذا كان قرضا لكن هذه أمانة ويجب المحافظة على الأمانة، وعلينا أن نحذر لأنها وديعة والإنسان لا يدري ماذا سيحدث له مستقبلا.

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عدم رد الأمانة إلى صاحبها عند طلبها هو سُحت، وأن أكل أموال الناس بالباطل نهى عنه الله تبارك وتعالى".

وأضاف عثمان فى إجابته على سؤال « ما هو الحكم فى شخص أؤتمن أمانة ولم يردها إلى صاحبها عندما طلبها؟»، أن الإنسان دائمًا يسعي ان يؤدى ما عليه من حقوق أخذها من الناس إما عن قصد أو من غير قصد وإلا سيحاسب على ذلك فعليه أن يجتهد فى البحث عن صاحب الحق وأن يجتهد فى البحث عن رد الأمانة الى صاحبها وإن لم يجد صاحب هذا الشئ ولم تصل لأحد من أقاربه فعليه ان يتصدق بها بنية ان يصل ثواب هذا الى صاحبها لقوله تعالى { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا }.

وأشار الى أن عدم رد الأمانة إلى صاحبها سيولد صراعا بين أطياف المجتمع، وأن الإسلام نهى عن خيانة الأمانة لتجنب هذه الصراعات والفتن التى ستنتج عن هذا الفعل المشين والقبيح، وتابع قائلا: "كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به".
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