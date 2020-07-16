السودان يعلن تضامنه مع السعودية لدحر ميليشيات الحوثيين

أكد السودان علي تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية وحقها في الدفاع عن أمن أراضيها ومواطنيها.









وجددت الخارجية السودانية في بيان صادر اليوم عن استنكارها للقصف الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية من طرف المليشيات الحوثية في اليمن يوم 13 يوليو الجاري.









وأضاف البيان بانه وضح جليًا أن الهدف من تواتر استهداف المليشيات الحوثية للمدنيين بالداخل اليمني ودول جوار اليمن هو عرقلة الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية والمبعوث الأممي لليمن لتحريك العملية السياسية والتوصل لحل سياسي شامل.







