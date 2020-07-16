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رياضة

برشلونة يخرج متأخرا بهدف أمام أوساسونا من الشوط الأول بـ الدوري الإسباني

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:57 م
صدى البلد
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أحمد هاني
خرج فريق برشلونة من الشوط الأول متأخرا بهدف دون رد أمام ضيفه أوساسونا، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين الآن، في إطار مواجهات الجولة الـ37 من عمر بطولة الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

وجاءت أولى الأهداف مع الدقيقة 16، انطلاقة سريعة عن طريق بيرفيس إستوبينان على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية أرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها خوسي أرناييز من أمام المرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

وجاء تشكيل برشلونة في مباراة اليوم على النحو الآتي:

 حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

 خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليت - جونيور فيربو

 خط الوسط: راكيتيتش - سيرجيي روبيرتو - ريكي بويج

 خط الهجوم: ليونيل ميسي - برايثويت - انسو فاتي

ويحتاج برشلونة إلى تعادل أو هزيمة ريال مدريد أمام فياريال في مباراة اليوم التي ستقام في نفس التوقيت أيضا، من أجل تأجيل عملية حسم الملكي للقب الليجا إلى الجولة الأخيرة.

وفي حال فوز ريال مدريد على فياريال في مباراة اليوم، سيحسم لقب الليجا رسميا، دون النظر إلى نتيجية مباراة برشلونة وأوساسونا، حيث يحتاج الملكي إلى 3 نقاط من مباراتين لحسم اللقب رسميا.


ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب  مسابقة الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب  المركز الثاني، بينما يتواجد أوساسونا في المركزا لـ 11 بـ 48 نقطة.
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