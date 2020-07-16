برشلونة يخرج متأخرا بهدف أمام أوساسونا من الشوط الأول بـ الدوري الإسباني

خرج فريق برشلونة من الشوط الأول متأخرا بهدف دون رد أمام ضيفه أوساسونا، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين الآن، في إطار مواجهات الجولة الـ37 من عمر بطولة الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.





وجاءت أولى الأهداف مع الدقيقة 16، انطلاقة سريعة عن طريق بيرفيس إستوبينان على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية أرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها خوسي أرناييز من أمام المرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.





وجاء تشكيل برشلونة في مباراة اليوم على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليت - جونيور فيربو

خط الوسط: راكيتيتش - سيرجيي روبيرتو - ريكي بويج

خط الهجوم: ليونيل ميسي - برايثويت - انسو فاتي



