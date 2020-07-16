AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالبوستر الرسمى| السبكى يشوق جمهوره لمشاهدة فيلم "توأم روحى"

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:14 م
صدى البلد
Advertisements
اسماء الحسيني
شارك المنتج احمد السبكي بوستر فيلم توأم روحي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 


وكتب معلقًا على البوستر :"توأم روحى ..قريبًا بجميع دور العرض "


واستقرت الشركة المنتجة لفيلم "توأم روحي" للفنان حسن الرداد وأمينة خليل علي موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائية.


ومن المقرر أن يطرح الفيلم في عيد الحب، الموافق 14 فبراير المقبل.


فيلم توأم روحي" يدور في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مع حسن الرداد وعائشة بن أحمد.. السبكي ينشر صورة من كواليس تصوير فيلم توأم روحي .. شاهد

مرحبا بقرار العودة.. أحمد السبكي: أقف مع صناعة السينما حتى لو بالخسارة

أحمد السبكى ينشر صورة نادرة بصحبة الراحل أحمد زكي

أحمد السبكي عن محمد سعد: صديق الكفاح

أحمد السبكى يستعيد ذكريات فيلم مستر كاراتيه مع أحمد زكي.. صورة

قبل بدء عرضه.. أحمد السبكي يروج لـ "صاحب المقام" ببوستر جديد |شاهد

ترشيحاتنا

السيارة انقسمت نصفين.. طفل يلقى حتفه بسبب قيادة والدته المتهورة

وفاة ابنة الراحل شفيق نور الدين

برشلونة يخسر بهدفين أمام أوساسونا ويضيع اللقب لصالح ريال مدريد

طعنة في القلب وضرب بالشوم.. أم تروي قصة مقتل ابنها بين أحضانها.. فيديو

صلاة عيد الأضحى 2020.. مواقيتها في محافظات ومدن الجمهورية

في أوج ثقتها وقوتها.. خبيرة لغة جسد تحلل شخصية ميجان ماركل في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

مصطفى الفقي يعلن مفاجأة: سد النهضة مبني على أراض تابعة لـ مملكة مصر

مصر للطيران: إجراء اختبار PCR قبل السفر إلى أبوظبي وبودابست

المسماري: كلمات الرئيس السيسي تحولت إلى أفعال على الأرض

وفاة ابنة الراحل شفيق نور الدين

القصة الكاملة لـ الرجل الأخضر مقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي.. أصاب ضابط وأمين شرطة بقطع في الأوتار.. وهتف: الله أكبر

الخارجية الأمريكية: تركيا أقحمت نفسها في ليبيا وتعد لهجوم على سرت

التعليم: بدء العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر.. وإجازة نصف العام 6 فبراير

الرقابة الإدارية: سقوط مسئولين بالتعليم في القليوبية برشوة ١.٤ مليون جنيه

أمينة خليل وياسمين صبري الأبرز.. الفستان الأبيض اختيار النجمات لحفلات الزفاف المنزلية

نائب وزير خارجية سابق: الموقف الإثيوبي بشأن سد النهضة محير ومتخبط

متحدث الرئاسة: حفيد عمر المختار كان يجلس إلى يمين الرئيس اليوم

كهربا يخرج من حسابات الأهلي إجباريًا.. وفايلر يمنح الفرصة لـ صالح جمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أوج ثقتها وقوتها.. خبيرة لغة جسد تحلل شخصية ميجان ماركل في أحدث ظهور لها

10 صور من فيلم صاحب المقام قبل طرحه في العيد

التين البرشومى.. فوائد لا تعلمها عنه