بالبوستر الرسمى| السبكى يشوق جمهوره لمشاهدة فيلم "توأم روحى"

شارك المنتج احمد السبكي بوستر فيلم توأم روحي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وكتب معلقًا على البوستر :"توأم روحى ..قريبًا بجميع دور العرض "
واستقرت الشركة المنتجة لفيلم "توأم روحي" للفنان حسن الرداد وأمينة خليل علي موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائية.
ومن المقرر أن يطرح الفيلم في عيد الحب، الموافق 14 فبراير المقبل.
فيلم توأم روحي" يدور في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.