بالبوستر الرسمى| السبكى يشوق جمهوره لمشاهدة فيلم "توأم روحى"

شارك المنتج احمد السبكي بوستر فيلم توأم روحي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.









وكتب معلقًا على البوستر :"توأم روحى ..قريبًا بجميع دور العرض "









واستقرت الشركة المنتجة لفيلم "توأم روحي" للفنان حسن الرداد وأمينة خليل علي موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائية.









ومن المقرر أن يطرح الفيلم في عيد الحب، الموافق 14 فبراير المقبل.







