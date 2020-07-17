التموين: 65 شادرا على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية استعدادا لعيد الأضحى

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة استعدت لبيع أضاحي العيد بفتح 65 شادرا على مستوى الجمهورية لييع الخراف الحية.





لافتا إلى أن الوزارة لديها 1900 رأس خراف حية، وأكثر من 10 آلاف خراف مجردة "مثل الطازج"، سيتم عرضه فى كافة منافذ الجملة.





وأضاف خلال توقيع بروتوكول صكوك الأضاحي مع وزارة الأوقاف: "لدينا 10 آلاف و800 رأس فى المحجر، بالإضافة إلى التعاون مع الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى المجمد سواء المستورد أو الذى يتم شراؤه من السوق المحلى، وتعاقدنا على 10 آلاف طن دواجن استلمنا منهم 4 آلاف طن".





وأكد مصيلحي، أن أسعار اللحوم هذا العام مثل العام الماضى ولن تزيد مطلقا.





وقال مصيلحي، إن أعمال توريد القمح خلال الموسم الحالى منتظمة ولا شكاوى حتى الآن ومن المقرر الانتهاء منها غدا أو بعد غد على أقصى تقدير.





وأعلن مصيلحى أن إجمالي ما تم توريده هذا العام بلغ 16 مليار جنيه ولا شكاوى.



