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مرأة

غادة عثمان: 6 قطع لا غنى عنها في دولابك

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:54 م
صدى البلد
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ريهام قدري
عادة ما تحب البنات امتلاك الكثير من الملابس حتى تظهر بمظهر مميز وأنيق في كل وقت، خاصة إذا تطلب منها الأمر النزول يوميا بسبب العمل أو الجامعة، ولكن بالرغم من ذلك يجب الاحتفاظ ببعض القطع الأساسية من الملابس التي لا غنى عنها في أي وقت.


تقول الفاشون بلوجر غادة عثمان، إنه يجب على كل بنت سواء كانت تضطر للنزول يوميا أو لا، الاحتفاظ ببعض من القطع الأساسية في خزانة ملابسها، مؤكدة أن كل البنات تملك ملابس كافية ولكن تحتاج فقط معرفة الطريقة الصحيحة لارتدائها وأيضا كيف تغير من استخدام القطع.


وأضافت غادة عثمان، أن أي بنت يجب ألا يخلو دولابها من عدة قطع مثل:  "قميص أبيض، وقميص أسود، وچاكت چينز، وبنطلون وايد ليج بنطلون بوى فريند، وفستان".




وأعطت غادة عثمان عدة نصائح للفتيات للبس القطعة الواحدة بأكثر من شكل، مثل ارتداء قميص أو تي شيرت أبيض سادة مع حذاء مسطح وچاكيت چينز، أو ارتداء القميص الأبيض مع بنطلون چينز وحذاء بكعب عال.


وأكملت الفاشون بلوجر غادة عثمان، نصائحها للبنات بارتداء الچاكيت الچينز مع قميص أسود مع تنورة وحذاء رياضي، أو خلع الچاكيت ووضع القميص بداخل البنطلون واستخدام حزام عريض.


وأكدت غادة عثمان، أن كل البنات يمتلكن الكثير من قطع الملابس ولكن فقط يحتاجن للتفكير في استخدامها بطرق مختلفة وبسيطة.
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