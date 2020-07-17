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رياضة

وجيه أحمد: سيتم تطبيق تقنية الفيديو بعد استئناف مباريات الدوري

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:14 ص
تقنية الفيديو
تقنية الفيديو
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عمرو ابوبكر
قال وجيه أحمد، إن هناك عددا كبيرا من الحكام خضعوا لمسحات فيروس كورونا، وتم عزلهم نهائيا من أجل الاستعداد لعودة مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد وجيه أحمد في تصريحات خاصة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "هناك محاضرات للحكام من أجل تجهيزهم كما أنهم خضعوا لاختبارات بدنية وأثبتت كفاءتهم بشكل كبير".

وتابع: "هناك تنسيق بيننا وبين المناطق من أجل التنسيق بشأن حكام المباريات الودية".

وعن استئناف الدوري بتقنية الفيديو: "سيتم تطبيق تقنية الفيديو بعد الإستئناف وكل حكم سيخضع لمسحات كورونا وسيحدث تعديل في عربة "الفار" فسيكون هناك حواجز بلاستيكية بينهم.
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