وادي دجلة يكشف عن العقبة الوحيدة أمام الزمالك لضم محمد عبدالعاطي

كشف محمد عبدالواحد، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن دخول النادي الدجلاوي في مفاوضات مع الزمالك لضم محمد عبد العاطي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة
وأكد محمد عبدالواحد في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مفاوضات الزمالك مع عبد العاطي متوقفة على المقابل المادي فقط".
وكشف عبد الواحد حقيقة المفاوضات مع التونسي إيهاب المباركي قال "هناك بالفعل مفاوضات ولكن لم نحسم القرار النهائي بشكل رسمي".
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وكان الزمالك اتم التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي الذي حضر للقاهرو وذهب إلى معسكر الفريق الأول لنادي الزمالك في برج العرب، خاصة وأنه تحدث مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض فور الوصول إلى مصر.
وأخبر حمزة الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى المدير الفني بزيارته لمعسكر الزمالك لترحيب جميع اللاعبين به، خاصة مواطنه فرجاني ساسي الذي كان من أهم أسباب خوضه تجربة الزمالك.