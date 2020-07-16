أول طلب لـ حمزة المثلوثي من كارتيرون فى الزمالك

طلب التونسي حمزة المثلوثي الذهاب إلى معسكر الفريق الأول لنادي الزمالك في برج العرب، خاصة وأنه تحدث مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض فور الوصول إلى مصر.





وأخبر حمزة الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى المدير الفني بزيارته لمعسكر الزمالك لترحيب جميع اللاعبين به، خاصة مواطنه فرجاني ساسي الذي كان من أهم أسباب خوضه تجربة الزمالك.





ثم يغادر اللاعب إلى بلاده لجمع حقائبه والعودة إلى مصر لبداية رحلته مع الأبيض.





يعقد اليوم مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة مع اللاعب الذي وصل إلى القاهرة منذ ساعات تمهيدا لخضوع اللاعب للكشف الطبي في البداية، قبل توقيع الكشف الطبي بشكل نهائي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.



