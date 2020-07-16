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رياضة

أول طلب لـ حمزة المثلوثي من كارتيرون فى الزمالك

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:54 م
حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
طلب التونسي حمزة المثلوثي الذهاب إلى معسكر الفريق الأول لنادي الزمالك في برج العرب، خاصة وأنه تحدث مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض فور الوصول إلى مصر.

وأخبر حمزة الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى  المدير الفني بزيارته لمعسكر الزمالك لترحيب جميع اللاعبين به، خاصة مواطنه فرجاني ساسي الذي كان من أهم أسباب خوضه تجربة الزمالك. 

 ثم يغادر اللاعب إلى بلاده لجمع حقائبه والعودة إلى مصر لبداية رحلته مع الأبيض.

يعقد اليوم مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة مع اللاعب الذي وصل إلى القاهرة منذ ساعات تمهيدا لخضوع اللاعب للكشف الطبي في البداية، قبل توقيع الكشف الطبي بشكل نهائي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وكشف مصدر داخل النادي الأبيض، أن رئيس النادي تحدث مع اللاعب هاتفيا فور وصوله أمس، وأخبره بالتوجه إلى النادي اليوم، من أجل الجلوس في جلسة تفاوض أخيرة ثم وصوله إلى الخضوع للكشف الطبي في كبرى المستشفيات قبل توقيع العقود بشكل رسمي ليصبح أولى صفقات الفريق الأبيض الصيفية.
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