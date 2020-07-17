بعد الحكم بحبس محمد رمضان .. الطيار أشرف أبو اليسر: الحمدلله القضاء أعاد لي حقي

قال الطيار اشرف ابو اليسر الموقوف عن العمل بعد حصوله علي حكم من محكمة جنح الدقي بحبس الفنان محمد رمضان، سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيء إليه أن القضاء المصري أعاد له حقه مشيرا إلي أن هناك قضايا أخري قام برفعها عليه لإعادة حقه بعد أن تسبب الفنان محمد رمضان في إيقافه عن العمل في الطيران مدى الحياة

وتابع ابو اليسر أن الأزمة التي وقع فيها أظهرت له حب الناس له وتعاطفهم الكبير معه.





وكانت بداية الأزمة في أكتوبر الماضي، عندما نشر الفنان محمد رمضان، صورة ومقطع فيديو من داخل كابينة قيادة الطائرة التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، وظهر خلال الفيديو صوت خلفي لأحد الأشخاص المتواجدين الذي قال: "محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي"، فيما قال رمضان في الفيديو: "إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح





أزمة وفصل





بعد صدور قرار فصله، عبر الكابتن أشرف أبو اليسر عن استيائه وخرج للحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر مقطع فيديو، أوضح فيه أنّه ظل مدة يحاول التواصل مع الفنان محمد رمضان ومستشاره القانوني لكن دون جدوى ولم يستطع التواصل معه، لافتا إلى أنّه أضطر للحديث عبر "السوشيال ميديا" قبل أن تُنسى الأزمة، بحسب وصفه، خاصة أنّه لم يجد طريقة للحل بشكل ودي، كما تطرق للحديث عن أزمة مساعده الذي سحبت رخصته ولم يكن له أي ذنب.





اتهام رمضان بالإساءة





أقام المحامى مجدى حلمى، دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.





تعويض ٢٥ مليون جنيه









وفي دعوى قضائية أخرى طالب الطيار الموقوف أشرف أبواليسر، الفنان محمد رمضان بتعويض بمبلغ 25 مليون جنيه وذكرت الدعوى أن رمضان استغل صورة الطيار في الترويج لنفسه وخالف معايير السلامة أثناء الطيران، إضافة لسحب رخصة مساعده لمدة عام.