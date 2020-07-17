بالنعناع.. قناع منعش للبشرة الدهنية

تعانى صاحبات البشرة الدهنية من مشاكل كثيرة ومتعددة كالحبوب والبثور والمسام الواسعة ولكها ناتجة عن زيادة الدهون وتراكمها على البشرة مما يجعل المرأة بحاجة لاستخدام وصفات معينة تساعد فى تنظيف مسام الوجه من الدهون وخفض كميتها.





ومن الوصفات المنعشة لصحابات البشرة الدهنية والمناسبة جدا لفصل الصيف هى قناع النعناع ، ونعرضها لكم وفقا لما ذكره موقع "بولد سكاى".

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- ضعى حفنة من أوراق النعناع الاخضر في ماء دافئ واتركيها بعض الوقت.

- اطحني النعناع الأخضر حتى يتحول لعجينة وأضيفي ملعقة صغيرة من مولتى ميتى و ماء الورد.

-قلبى كل المكونات جيدا حتى تتكون عجينة ناعمة ضعي طبقة رقيقة على الوجه والرقبة حتى يجف.

- افركى الماسك بلطف حتى تتلخصى منه تماما ثم اغسلى الوجه وجففيه بالمنشفة.