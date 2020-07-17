قيادي بحزب الوفد: مصر شعبا وجيشا لن يتركوا ليبيا بمفردها

أعلن محمد الكردى القيادي بحزب الوفد ومرشح حزب الوفد بمجلس الشيوخ محافظة الجيزة، تضامنه الكامل مع القبائل والشعب الليبية، في محاربة المليشيات المسلحة والتدخل التركي، في ليبيا، مؤكدًا أن مصر شبعًا وجيشًا لن يتركون ليبيا بمفردها، في هذه الأزمة التي تمر بها،مطالبًا الشعب الليبي بالتوحد لأنقاذ ليبيا من المخططات الدولية ونهب ثرواتها.
وأضاف الكردي، في بيان اليوم الجمعة، أن الدولة الليبية لن تسقط لأنها لها تاريخ في المقاومة وشعب لها مبادئ لن تتجزء، معلنًا دعمه الكامل في جميع الإجراءات التييتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحماية ليبيا من الأطماع الخارجية، مطالبًا بتماسكالقبائل الليبية ووقف الاقتتال والدخول في مسار السلام.
وأكد القيادي بحزب الوفد على أهمية القبائل الليبية في سرعة إنهاء الأزمة الليبية، والحفاظ على الاستقرار ووحدة أراضيها من عدمه، مؤضحًا أن القبائل تعتبر هي الرهان الوحيد لهزيمة المليشيات المسلحة الارهابية، وإفشال المخطط التركي في شمال إفريقيا باكملها، مؤكدًا أن قبل رؤساء القبائل الليبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي فيمصر، على التلاحم والتقارب بين الدولتين.