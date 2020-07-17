قيادي بحزب الوفد: مصر شعبا وجيشا لن يتركوا ليبيا بمفردها

أعلن محمد الكردى القيادي بحزب الوفد ومرشح حزب الوفد بمجلس الشيوخ محافظة الجيزة، تضامنه الكامل مع القبائل والشعب الليبية، في محاربة المليشيات المسلحة والتدخل التركي، في ليبيا، مؤكدًا أن مصر شبعًا وجيشًا لن يتركون ليبيا بمفردها، في هذه الأزمة التي تمر بها،مطالبًا الشعب الليبي بالتوحد لأنقاذ ليبيا من المخططات الدولية ونهب ثرواتها.





وأضاف الكردي، في بيان اليوم الجمعة، أن الدولة الليبية لن تسقط لأنها لها تاريخ في المقاومة وشعب لها مبادئ لن تتجزء، معلنًا دعمه الكامل في جميع الإجراءات التييتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحماية ليبيا من الأطماع الخارجية، مطالبًا بتماسكالقبائل الليبية ووقف الاقتتال والدخول في مسار السلام.



